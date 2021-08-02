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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲：政治人物平常不關心選手　「要蹭不小心就會踢到鐵板」

記者林銘翰／台北報導

台灣選手在東京奧運獎牌豐收，不少政治人物在臉書發表祝賀，卻接連傳出誤植選手名字的窘境，遭外界批評「蹭熱度還不做功課」。對此，台北市長柯文哲表示，通常對運動比賽不是很熟、平常也不是很關心的人，「要去蹭不小心就會踢到鐵板」。

台灣在今年東京奧運獎牌豐收，目前已進帳2金4銀4銅，也讓此屆奧運獎牌數達10面。台北市政府2日下午召開防疫因應記者會，柯文哲表示， 不要羨慕別人的成功，因為過程都很辛苦，每一個運動選手可以打到世界級的比賽，「訓練過程都很辛苦，只能說加油」。

柯文哲說明，目前有關國手的加碼補助，有分為國家及台北市的補助，他認為更長遠的做法應該是，台灣的運動產業要做起來，一旦有產業鍊，才能確保這些運動員的出入，「而不是現在好像打一個奧運，每個月看領個萬塊，不是一個好的方法」。

柯文哲也坦言，台灣只有2300萬人口，什麼樣的運動產業做得起來，這還是要思考，一個活動如果沒有產業化，沒辦法自己維持很久，所以關於這些運動員的出入，台灣終究還是要有一個運動產業化的政策。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

台北市副市長蔡炳坤則說，體育局也在思考怎麼帶動運動產業，台北市會努力來做，至於很多人關心，得牌選手在拿到奧運獎金之後，台北市政府是否提供加碼獎勵，這部分本來就有訂定兩個計劃，分別是獎金加碼及訓練補助金。

蔡炳坤說明，獎金加碼是前八名都有，分別加碼5%的獎金，例如得到金牌得獎金是2千萬，北市府再加碼1百萬；得到銀牌的獎金是7百萬，北市府再加碼35萬；得到銅牌的獎金是5百萬，北市府再加碼25萬。

蔡炳坤也說，訓補金每個月都可以領，得以連續領2年，個人獎牌每個月可領2萬2千元，兩年總共可以領到52萬8千元；團體項目每人可領1萬5千元，兩年總共可以領到36萬。

蔡炳坤強調，台北市在協助得牌的體育選手，會從獎金加碼、訓練補助金著手，並且進一步扶植相關的運動產業，將會按照柯文哲指示的方向努力，一起往前促進產業發展。

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