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雙北開放內用百貨措施一次看　業者：人潮估回復8成

▲雙北開放內用百貨餐飲措施。（圖／業者提供）

▲雙北開放內用，板橋大遠百內餐廳一早就在清理地板，準備明天開業迎接內用客。（圖／讀者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在7／27降至防疫二級後，確診病例數仍持續穩定，雙北首長今（8／2）也正式宣布，將從明（8／3）起開放餐飲內用，連鎖百貨業者包括新光三越、遠百、微風、環球購物中心等也紛紛宣布開放旗下餐廳與美食街，業者透露餐飲業者已經今天一早就在刷地板，準備迎接等待2個月的餐飲內用解封潮。

▲雙北開放內用百貨餐飲措施。（圖／業者提供）

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▲雙北開放內用百貨餐飲措施。（圖／業者提供）

▲雙北開放內用百貨餐飲措施。（圖／業者提供）

▲百貨內用須遵守的餐飲措施馬上到位，預計能回復5至8成人潮。（圖／遠百、環球購物中心提供）

雖然從7／27起除雙北與宜蘭之外，全台其他縣市均開放餐飲內用，但在超過30間百貨公司的雙北仍持續觀察中，今二都首長一同宣布8／3起開放餐飲內用，百貨業者鬆了一大口氣：「真的是全面期待。」板橋大遠百館內已經有餐廳一早在刷洗地板，準備迎接來客，遠百表示人潮預計可回復5成，而微風更表示預計開放內用之後，人潮會回復到疫情前的8成。

新光三越信義新天地、南西、天母、站前
開放餐飲內用，各店美食街、餐廳將遵循各地方政府餐飲內用之防疫規定落實執行。

遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、板橋中山
開放餐飲內用，依照中央指引、地方政府規範，全力做好防疫。

微風本館、信義、南山、松高、南京、台北車站
開放餐飲內用，嚴格落實全館實聯制、口罩配戴及入場量溫人流管制，提供手部消毒。並有行動防疫大使不定時巡館並準備酒精，隨時提供使用。

SOGO忠孝、復興、敦化、天母
開放餐飲內用，內用規範同政府規定，安全社交距離、梅花座、隔板、個人餐，一切配合政府政策。

環球購物中心中和、板橋車站、南港車站、林口A9
開放餐飲內用，餐廳入口進行二次實聯制、量測體溫、提供酒精消毒液及規劃排隊動線，維持社交距離；餐廳、美食街入席用餐進行用餐人潮管制，採梅花座、裝設防疫隔板，餐點以個人套餐或事先分菜避免共食，美食街座位區也設置消毒設備或洗手專區，並鼓勵使用行動支付，減少接觸，員工佩戴口罩及面罩。

京站時尚廣場、小碧潭、爵士廣場
開放餐飲內用，不同桌保持1.5米距離，攤台區（吧台席）禁食，所有桌椅裝置隔板並採梅花座。台北店公食區原900席座位減至300席，小碧潭店公食區原480席減至125席，皆僅留三分之一座位。

台北101購物中心、高樓餐廳
開放餐飲內用，美食街內用區分為四區，每區採單一進出口動線指引立牌，以進行人流控管；且各區均放置手部消毒區；活動桌椅採單人單座，間隔1.5公尺；立食區與無法達到社交安全距離之虞的固定座位均不開放。高樓餐廳則將接待櫃檯移至辦公大樓松智路大廳，並由專梯接送高空餐廳顧客，落實人員分流與管控。

誠品生活雙北各點
開放餐廳及美食街之餐飲內用，並配合台北、新北市政府各項防疫指引，包括設置隔板採梅花座、服務人員每日進行健康監測、全館公用觸碰空間維持每小時消毒作業等各項措施。

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