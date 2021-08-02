麥當勞明起開放內用、洗手間！防疫措施先看　兒童遊樂區仍關閉

▲麥當勞全門市名開放內用。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

全台3級防疫警戒自7月27日起降至2級，各縣市陸續恢復餐廳內用，今（2）日雙北也同步宣布正式開放餐飲內用，只要依照相關防疫規定即可營業。稍早，麥當勞表示全門市將於明（3）日6時起正式恢復內用服務，同步開放洗手間使用，歡樂送部分也可用現金支付了，並公告最新防務措施，請消費者配合。

雙北宣布開放餐廳內用，麥當勞稍早也發出最新公告表示，依據中央疫情指揮中心指引並遵循各縣市政府指導，8月3日上午6時起「全台麥當勞餐廳（除嘉義縣市自8月7日起、澎湖縣餐廳正申請縣府核准），開放內用服務、洗手間使用。」而「歡樂送」同步提供線上與電話訂餐，並開放現金、信用卡支付；至於提供24小時服務之門市，大夜時段（凌晨0時至6時）則恢復外帶服務。防疫期間仍建議多加利用外帶、外送及非現金支付，以減少接觸風險。

▲麥當勞內用防疫規定。（圖／業者提供）

餐廳內用防疫措施則有4點須遵守，包括持續落實實聯制及人流管制；餐廳內採梅花座或設置隔板，不同桌之顧客保持1.5公尺以上間距或使用隔板，同桌者採梅花座或使用隔板等防疫設施；內用顧客除用餐外須全程配戴口罩，用餐時避免交談；兒童遊樂區持續暫停開放，且兒童相關親子活動同步暫停舉辦。

▲頂呱呱明起也恢復門市內用。（圖／業者提供）

另，頂呱呱也表示配合政府政策，全台門市自明（3）起正式開放內用，凡進入門市內用須實聯制登記、量測體溫，座位也採梅花座並放置隔板，廁所也同步開放。

漢堡王稍早發出最新聲明，8月3日起街邊店將陸續配合各縣市規定開放內用服務，並請入內消費者相關防疫措施，包括實聯制登記；外帶客全程配戴口罩、內用客除用餐期間外請全程配戴口罩；保持社交距離；內用不同桌保持1.5公尺距離，同桌採梅花座與隔板；疫情期間不接受自備環保杯服務，至於商場店則配合商場規範提供服務。

至於必勝客4家歡樂吧餐廳則採陸續開放內用，並配合政府規定改為桌邊服務，調整為點餐式吃到飽方式，暫不提供自取式buffet，其中，高雄夢時代餐廳店即日起開放內用、台北南港餐廳店於明（2）日起開放內用、台北敦化餐廳店及台北光復餐廳店則從8月4日起恢復內用，價格與餐點內容以各店當日實際供應內容為準。除外，消費者進店也須配合量體溫、實聯制登記，同時進行人流管制，座位部分則採取梅花座、隔板，員工進店亦須量體溫並全程戴口罩

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