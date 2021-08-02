比到一半跳廣告！兒問「小戴怎去買麥當勞了」　網笑：等等要外送

▲兒子呆問，「（小戴）怎麼還在買麥當勞？」（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《緊盯戴資穎比賽！孩突問「Uber Eats怎可參加」 律師爸傻：怎麼回》，網紅律師林智群日前表示，他緊盯電視觀看小戴比賽時，兒子童言童語的問他「為什麼那個Uber Eats可以參加奧運比賽？」逗笑一票人。昨日一名媽媽收看小戴決賽時，也被兒子給問倒，尷尬對話笑倒千人。

這名媽媽在臉書社團「爆廢公社」上貼文，她昨天和其他廣大球迷一樣，坐在電視機前面替戴資穎加油打氣，結果進廣告時，兒子便看到戴資穎坐在副駕駛座上買麥當勞得來速。

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▲戴資穎。（圖／路透）

兒子傻呼呼地問，「啊她（戴資穎）不是要去比賽了嗎？怎麼還在買麥當勞？」這席話讓媽媽好氣又好笑，事後也尷尬求助，「我要怎麼解釋？」

貼文曝光後，笑倒大票網友，「跟他說要吃飽才能去比賽，現在坐車要去比賽了」、「她很忙，等等還要幫忙外送喔」、「她是雙胞胎」、「她跑去買燕麥奶了」、「小孩就是天真，真可愛」、「我兒子說那個不是外送的嘛」、「比賽當中肚子也會餓啊，當然暫停去吃個飽再比啊」、「跟他說東京也有麥當勞」。