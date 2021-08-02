參觀外國博物館「得罪千年女屍」　妹子下場慘了：很後悔

網搜小組／綜合報導

鬼月將至，而今年「鬼門開」剛好在父親節當天，Podcast節目「八年級生」就分享，大學夜叫、鬼壓床及朋友撞鬼的經驗，其中有位朋友自從到象山夜遊後，居然開啟靈異體質，還曾在國外旅遊時，得罪千年女屍。

主持人哈妹就提到，自己曾有過鬼壓床的經驗，當晚她身體非常不舒服，鼻塞又頭痛，也一直睡不好；怎料在半睡半醒中，突然覺得肩膀、還有脖子被重壓，而原本開微風的電扇，也瞬間轉為強風，嚇得她很想大聲呼救，但眼睛始終張不開，嘴巴也無法發出聲。

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▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）



就這樣過了不知多久，哈妹感覺腳的大拇指可以動了，才整個人彈起來，並連忙衝到爸媽房間；但神奇的是，原本身體的不適感全消失，而她在害怕之餘，不禁想像「可能是好心的鬼神看她太不舒服，所以幫忙帶走病痛吧！」於是不忘對著空氣道謝，然後迅速窩進被窩裡閉眼睡覺。

另外，哈妹和控ㄅ的朋友則是真的有敏感體質，自從上象山看夜景後，她就偶爾會感覺到不對勁，甚至有一回到英國大英博物館參觀，還得罪了「千年女屍」，因此上吐下瀉了好多天。

節目中，她們也分享一些「以為撞鬼」的爆笑經歷，像是看完厲陰宅後，碰上詭異老奶奶；還有大半夜在男友家前撞見倒著推輪椅的「人」，事後詢問男友，對方卻娓娓道來背後的恐怖故事，嚇得她差點哭出來。

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