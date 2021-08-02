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日本防新冠變異病毒　研議2022年接種第3劑疫苗

▲▼ 東京奧運登場，東京都27日出現單日新增2848例確診，創下新高紀錄。（圖／路透）

▲厚生勞動省正研議2022年為民眾接種第3劑疫苗。（圖／路透）

文／中央社東京2日綜合外電報導

日本政府擔憂傳染力強的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株擴散，以及疫苗帶來的免疫能力隨時間經過而降低，厚生勞動省正研議2022年為民眾接種第3劑疫苗。

日本經濟新聞報導，厚勞省今年7月與美國莫德納公司（Moderna）及日本代理的武田藥品工業公司簽約，追加購買5000萬劑莫德納疫苗；並與美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）協議，盼洽購2億劑疫苗，希望為已接種2劑疫苗的民眾加強免疫力，追加接種第3劑疫苗。

日本政府COVID-19防疫對策分科會會長尾身茂指出，依據國外的分析，接種疫苗獲得的免疫力在幾個月後將減少，且仍會確診，因此接種疫苗也不能完全放心；也有歐美國家高達5成以上民眾已接種2劑疫苗，但疫情再次擴大。

以色列首創先例，從本月1日起開始為60歲以上民眾施打第3劑疫苗；英國也對第3劑疫苗的效果展開臨床試驗；美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech正向美國政府申請授權施打第3劑兩家公司共同研製的疫苗。

報導指出，日本若決定施打第3劑疫苗，還有許多課題有待解決，如現行COVID-19疫苗是採取特例「臨時接種」，由國家全額負擔接種費用，往後是否要比照麻疹等疫苗改為「定期接種」，由民眾負擔部分費用，仍待研議。

另外，還有第3劑疫苗是否可以混打跟前2劑不同廠牌的疫苗、接種第3劑後是否有必要施打第4劑等問題。

厚生勞動大臣田村憲久表示，如果2022年還要繼續打疫苗，是要打跟第1劑一樣的疫苗、不同廠牌的2劑疫苗，還是不同廠牌的1劑即可，這必須彙整相關的知識。

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