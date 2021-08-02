小戴惜敗！網全目睹中國教練「場外1手勢」秒懂：是神祕的力量

記者邱晟軒／綜合報導

世界球后戴資穎昨（1日）在東奧羽球女單金牌戰，對決世界排名第二的中國選手陳雨菲，最後以1比2（18：21、21：19、18：21）落敗，拿下銀牌。不過，陳雨菲教練羅毅剛昨晚在場邊的一個動作，引起許多網友熱議，就連台大醫院婦產科名醫施景中都發文笑稱，「難道他也會唐鳳的拿手絕招『腦波控制』嗎？」

戴資穎1日晚間在奧運羽球女單金牌戰對上中國隊「女單一姐」陳雨菲，雙方比數緊咬拉鋸，最終小戴以18比21、21比19、18比21落敗，最後奪下銀牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戴資穎惜敗中國陳雨菲，拿下銀牌。（圖／路透）

對此，台大醫院婦產科名醫施景中臉書發文表示，「小戴明明攻擊能力超強，拼勁體力也略勝一籌，可惜出界球太多，而對手得分得自小戴失誤的多、自己攻擊得分反而較少。」

不過，陳雨菲的教練羅毅剛雙手放在穴道上的一個動作，讓施景中也開玩笑表示，「中國的教練，怎麼使出了我們唐鳳的招牌手勢？難道他也會唐鳳的拿手絕招『腦波控制』嗎？」

臉書社團「爆廢公社公開版」也有對中國教練場邊摸穴道一幕有相同討論，許多網友紛紛笑稱，「昨天看直播，我媽還問我，他手在幹嘛？」、「這是神祕的力量」、「賭神摸戒指這小動作都沒這個明顯」、「找到了！難怪小戴每次邊線球都出界」、「懷疑很久了，只是苦無證據」、「原來是大陸特異功能人士」；不過，也有網友解釋，「中國教練會出這個姿勢，是陳雨菲當時沒把球打過網時的懊惱反應。」