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挺醫護！家樂福買家電送按摩槍　消費滿300再送100禮券

▲▼內湖家樂福臨時停業進行消毒,家樂福內湖店,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購。（圖／記者李毓康攝）

▲家樂福推出挺醫護、爸爸節優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

全台防疫警戒雖降為二級，但醫療人員仍在第一線堅守崗位，家樂福為挺醫護，即日起至8月底在全台量販店推出優惠，凡出示醫療院所工作證明，購買家電滿1萬元就送智能感應迷你按摩槍。另在父親節期間，也祭出會員使用家樂福錢包支付滿300元，就送100元電子禮劵。

▲▼家樂福挺醫護、爸爸節活動。（圖／業者提供）

▲▼家樂福挺醫護、爸爸節活動。（圖／業者提供）

▲▼家樂福挺醫護、爸爸節活動。（圖／業者提供）

家樂福表示，即日起至8/31全台量販分店出示醫療院所工作證明，購買家電商品滿額1萬元，即贈送ISITO IS-21P01HU智能感應迷你按摩槍，市價價值1490元。

而針對會員也祭出即日起至8/8，到全台量販或超市店購買家電商品，使用家樂福錢包支付滿300元，就送100元電子禮劵。此優惠量販及超市店合併計算，每位會員限領一次。

▲全聯福利中心推出「健康百分爸」檔期，各種精補品指定商品79折。（圖／全聯提供）

另外全聯福利中心自即日起至8/12同步推出「健康百分爸」檔期，推出多款精補品、保健食品79折；還有專攻型男歐爸的電器如刮鬍刀、按摩槍⋯等9項禮物清單，即日起至～9/30推出為期9週，點數換購預購最低47折起。期間還有中元檔期，在指定日期（7/31-8/1、8/7-8/8）使用PX Pay儲值金單日單卡消費每滿1,000元，可再加贈800福利點，最高享8%回饋，線上線下同步計算。

而愛買量販在父親節期間，即日起至8/10(二)，也推出電鬍刀、按摩健身器材、保健營養商品等500款商品「下殺5.4折起」。

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