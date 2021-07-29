全聯爸爸節檔期開跑！補品保健品下殺、9款專攻歐爸家電47折

▲全聯福利中心7/30起推出「健康百分爸」檔期，各種精補品指定商品79折。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接父親節，全聯福利中心7/30起推出「健康百分爸」檔期，除了各種精補品、指定商品79折，還有專攻型男歐爸的刮鬍刀、按摩槍⋯等9項禮物清單預購，點數換購最低47折起。期間還有中元檔期同步開跑，在指定日期（7/31-8/1、8/7-8/8）使用PX Pay儲值金單日單卡消費每滿1,000元，可再加贈800福利點，最高享8%回饋，線上線下同步計算。

因疫情影響，上半年補充營養的精補品、保健營養品成為長輩贈禮首選之一，全聯看好父親節送禮商機，自7/30～8/12期間內，推出眾多精補品、保健營養品指定商品79折起，例如獨家販售的「加仕沛龜鹿+葡萄糖胺PX PLUS粉（3.5gX36入/盒）」，單盒特價599元，第2件5折，平均一盒只要449元；另外「老協珍人蔘精-原味/麥蘆卡蜂蜜口味（60mlX9入/盒）」，單盒特價459元，任2盒838元，平均一盒419元。

▲▼專攻型男歐爸，父親節送禮商機，自7/30～9/30推出為期9週的預購，最低47折。（圖／全聯提供）

另外看好越來越多男性隨著年紀增長，逐漸開始注重自身外表與居家生活，業者也專攻父親節龐大商機，自7/30～9/30推出為期9週的「健康百分爸」預購活動，包含「KINYO三刀頭極速快充水洗刮鬍刀」、「KINYO健康管家藍牙體重計」、「BLAUPUNKT藍寶智能冷熱眼部按摩器」、「德律風根深層震動筋絡按摩槍」、「KINYO五段式音波電動牙刷」等。

還有專攻居家歐爸宅家時光、提升品味的「BALMUDA The Speaker無線藍牙喇叭」、「BALMUDA GreenFan C2循環扇」、「BALMUDA蒸氣烤麵包機」、「BALMUDA The Pure空氣清淨機」等，總共9項適合父親節送禮，最低只需200福利點起，加價499元～9,900元不等價格，以最低47折起優惠價換購。

▲全聯7/30起還推出多款獨家新冰。（圖／全聯提供）

全聯也提到，今年受到疫情影響，許多人宅在家也喜歡吃冰消暑氣，帶動冰品銷量一路成長，如近一個月的冰品銷量對比去年同期已成長近40%。看好夏日商機，最近除了有「歇腳亭X小美泰式厚奶珍珠雪糕」外，自7/30起還推出多款獨家新冰，包含「COMEBUY-蘋果冰茶冰棒」、「草根豐味-珍珠綠豆沙雪糕」、「福源花生夾心雪糕」、「福源花生麻糬雪糕」等，每款都別具特色，預計又掀起一波網友嚐鮮風潮。

而搜羅許多異國美食超市的city’super，也看準8月父親節及七夕，日本北海道巧克力品牌ROYCE’祭出6款茶香巧克力系列，包括首次登台的「焙茶生巧克力」，以及去年七夕情人節熱銷第一的「大吉嶺紅茶生巧克力」強勢回歸，另加碼推出夏季限定4款抹茶系列商品。自即日起至8/15連續20天，不間斷祭出滿額送優惠。

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