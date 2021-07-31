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賀東奧奪牌破紀錄！量販超市限時優惠一次看　買1送1、現金回饋

▲▼全聯門市。全聯延吉店。（示意圖／記者林育綾攝）

▲為慶祝我國選手東奧奪牌數破紀錄，賣場祭出限時優惠。（資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

為慶祝我國選手在2020東京奧運奪牌數破紀錄，不少量販超市業者也紛紛祭出限時優惠，包括全聯推出指定商品買1送1起、今明2天拿鐵任2杯39元，讓消費者吃喝同時為選手集氣；而愛買臨時加碼推出8/1(日)HAPPY GO會員「滿2000元享9折」活動；家樂福也表示，未來會陸續對應每次東奧奪牌，不間斷推出獨家特惠。

●全聯

全聯日前為了歡慶「舉重女神」郭婞淳奪下台灣東奧首面金牌，特以「拿鐵＝舉重」趣味關聯性，在今7/31～8/1限時2天，推出OFF COFFE拿鐵不限冰熱，任2杯39元優惠。

▲歡慶郭婞淳奪下金牌，全聯在這週末7/31-8/1，2天推出OFF COFFE拿鐵任2杯39元優惠。（圖／全聯提供）

另外即日起至8/8，推出多款商品會員限定「買1送1」起優惠，包含「Crystal Valley礦沛氣泡水」、「悅氏Light鹼性水」、「本事橘品海苔」、「華元六福村Aircorn玉米脆餅」等。

▼全聯即日起～8/8 祭出限時優惠清單。點圖可放大。（圖／全聯提供）

而金牌台灣啤酒期間限定推出的「金牌奧運應援罐」，瓶身還特別設計霸氣「拿金牌了啦！」口號，號召台灣人一起乾杯為中華隊喝采，活動期間，全聯祭出整組（330MLX6入）特價151元優惠，全台限量共15萬組。

同步還有爸爸節「健康百分爸」檔期，推出多款精補品、保健食品79折，還有專攻型男歐爸的電器如刮鬍刀、按摩槍⋯等9項禮物清單，點數換購預購最低47折起。期間還有中元檔期，在指定日期（7/31-8/1、8/7-8/8）使用PX Pay儲值金單日單卡消費每滿1,000元，可再加贈800福利點，最高享8%回饋，線上線下同步計算。

●愛買

愛買為慶祝東京奧運台灣選手奪牌數已破歷屆紀錄，臨時加碼推出8/1(日)HAPPY GO會員「滿2000元享9折」活動，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆消費最高回饋300元。除了全館萬件商品享優惠外，也推出銀行滿額禮、分期禮，目前與遠東商銀、玉山銀行、台新、國泰世華、中國信託、聯邦、華南銀行、滙豐等18家銀行合作，單筆滿3000元起即享限量現金抵用券回饋，單筆最高回饋500元，數量有限送完為止。

▲▼愛買中元節祭出2000款商品特惠，最低下殺38折起。（圖／愛買提供）

▲愛買中元節祭出2000款商品特惠，最低下殺38折起。（圖／愛買提供）

同步中元檔期期間，即日起至8/24(二)祭出餅乾、飲料、米、油、泡麵等，多達2000款商品特惠，最低「下殺38折起」，兩大中元熱門品類獨家推出「泡麵/麵條DM商品單筆滿288元送20元」、「包裝米單筆滿299元送30元」滿額送現金折價券。另父親節期間即日起至8/10(二)，也推出電鬍刀、按摩健身器材、保健營養商品等500款商品「下殺5.4折起」。

●家樂福

家樂福先前推出「得金牌喝金牌」 金牌台啤特價，未來還會陸續對應每次東奧奪牌，不間斷推出獨家特惠。另外同步中元節檔期，會員獨享即日起至8/22，每週都提供顧客賺得折扣優惠，只要每週首購單筆消費量販滿2,000元、超市滿599元，就可獲得9折回饋現金折價劵；而即日起單筆消費量販1,599元、超市499元，即有機會抽總金額1百萬現金折價劵！

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