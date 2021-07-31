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專家警告：疫苗接種恐加速「超級變種」出現　死亡率35%逼近MERS

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 新冠病毒已經出現多種變異株。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情持續一年多，儘管疫苗問世，新變異株卻不斷出現。英國政府高級專家警告，新冠病毒新變異株可能導致1/3人口死亡，世界末日般的情境具有「現實可能性」（realistic possibility），且大規模疫苗接種甚至可能加速這種變異株出現。

根據《每日郵報》，英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）30日發表論文揭露「超級變種病毒」（super mutant variant）威脅，說明在不久的將來可能出現一種與中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）一樣致命的變種病毒，死亡率達到35%。

文件中指出，若抗藥性較強的Beta變種與傳染性較強的Alpha或Delta變種發生「重組」（recombination），可能導致一種發病率與死亡率較高的菌株出現，對疫苗產生抗藥性。

當病毒最為流行時，變異可能性最高，正是英國目前的狀況，且疫苗接種計畫大成功恐怕成為不利因素，因為全國免疫水平較高似乎有助加速此一病毒出現的過程。

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,英國奧爾德姆行人配戴口罩，走過繪有病毒圖片的廣告看板。（圖／路透）

▲ Delta變異株在許多疫情趨緩的國家掀起新一波爆發。（圖／路透）

研究小組表示，疫苗依然有效，除非出現強效變種，使其預防重症效果大大降低。許多專家認為這並不可能，但死亡率確實可能提升，因為疫苗不可能帶來「消除性免疫」（sterilizing immunity）。

科學家建議，政府應在冬季為民眾追加施打疫苗，盡量防堵來自國外的新變種，並考慮撲殺可能攜帶病毒的動物，包括水貂、老鼠，甚至是貓咪，以防止新的突變發生。

專家及政界人士都警告，這份報告顯示，政府絕對不能自滿。英國議會新冠肺炎問題跨黨派小組副主席韋特福（Philippa Whitford）指出，「SAGE的建議點出一個簡單明瞭的現實——我們尚未『擊敗』這種病毒。」

她進一步說明，若不分享知識與技術，快速提升疫苗產量，根本不可能使全世界人口接種並終結大流行，且若不採取更嚴格的邊境措施，可能輸入對疫苗具抗藥性的變種病毒，甚至導致另一種英國變種出現。

▲▼新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲ 全世界仍有許多國家飽受疫苗分配不均所苦。（圖／達志影像）

倫敦衛生與熱帶醫學學院公衛專家麥基（Martin McKee）也指出，政府必須支持下一代疫苗研發，並將控制國內疫情視為優先，以減少出現另一支英國變種的可能性。

除此之外，SAGE發現的另一個潛在問題是新冠肺炎患者所使用的抗病毒藥物。科學家警告，醫生應只向重症患者開立這種藥，否則過度使用可能導致更多變異株出現。

但長遠來看，隨著病毒繼續變異，導致重症的可能性將降低。SAGE說明，「換句話說，這種病毒將變得像其他引起普通感冒的人類冠狀病毒，嚴重程度小得多，主要發生於老年人或臨床高風險族群。」

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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