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莫德納供貨出包！實驗室失誤+無庫存　全球交貨被迫延遲2至4週

▲▼南韓今年8月底前，將預計有輝瑞、莫德納共8000萬劑疫苗到貨。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫德納疫苗供貨出現問題，被迫延長2至4週。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國疫苗大廠莫德納日前證實，由於實驗室內部的操作失誤以及現有庫存量不足，因此除了美國以外的疫苗合作夥伴發貨期限將會面臨2至4週的延遲，就連全球的市場供應也會受到影響。莫德納坦言，為了加速疫苗交付，先前並沒有預留安全庫存，導致現在沒有可用的現貨庫存來填補缺貨問題。

根據《路透社》報導，莫德納稍早做出聲明表示，由於實驗室內部出現操作上的失誤，再加上先前並沒有預留安全庫存，因此造成除了美國之外的疫苗合作夥伴將面臨2至4週的出貨延遲。不過莫德納也強調，目前實驗室的問題已經排除，但仍不可避免短暫的發貨延遲。

事實上，莫德納先前為了加快出貨速度，因此並沒有特意保留安全庫存，也導致這次出現問題後，直接影響疫苗出貨。莫德納尚未說明哪些國家的疫苗發貨時間會延遲，僅表示除了美國以外的國家都會受到影響，不過莫德納也積極解決問題，企圖將影響範圍降到最低。

▲▼三星、SK海力士、LG等集團研擬7月底為員工施打莫德納疫苗。圖為南韓民眾接種嬌生疫苗。（圖／達志影像）

▲受到疫苗到貨延遲影響，南韓調整接種計畫。（圖／達志影像）

另一方面，受此影響，南韓不得不調整接種計畫。南韓與莫德納簽署的今年疫苗採購數量為4000萬劑，直至今年7月底前到貨115萬2000劑。南韓當局30日表示，由於原本預計7月到貨的疫苗將延後至8月供應，使得國內55至59歲民眾疫苗施打的廠牌從莫德納改為輝瑞。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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