這種植物會殺人　縣府公告「流彈區」！起底一看全身都是寶

▲縣府中庭的草皮區種了幾顆第倫桃樹，因果實堅硬且重，在落果期恐成為「大殺氣」，被縣府公告小心勿靠近。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣府近日公告，請到縣府洽公或是上班的同仁盡量不要在中庭逗留，原來是因為中庭幾顆「第倫桃樹」到了結果季節，重達1公斤的第倫桃果瓜熟蒂落，被砸到可不是開玩笑的，縣府甚至張貼公告，請民眾小心不要誤入「流彈區」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲成熟的第倫桃果身形碩大，與一旁的長尾夾明顯對比。



這些第倫桃樹高達10公尺以上，盛產期每顆樹可產出300到400顆第倫桃，大大小小的第倫桃，重的可達1公斤，扎實飽滿的第倫桃從10多公尺掉下來，重力加速度下，若不小心被砸到恐小命休矣。縣府員工說，第桃倫果不只重還堅硬，從樹上落地後完好無損，若是有人走過被砸到，無疑是雞蛋碰石頭。

事實上，又稱擬枇杷的第倫桃並非有害植物，甚至還全身是寶，它的果肉含粘液、果膠帶酸味，可製成果汁、果醬，果實萼片甚至可作蔬菜食用，在東南亞，也有人將第倫桃入菜，或是做成洗髮精，不只果實可食用，第倫桃的葉及樹皮還可做成收斂劑，葉的汁液可治禿頭，樹皮可治鵝口瘡，又因第倫桃的葉因與枇杷葉相似，才有「擬枇杷」的別稱。

由於第倫桃喜23－32度的高溫多濕環境，適合全日、半日照，又耐旱、耐強風，因此在台灣也不少見。

▲從十多公尺高掉落下來，第倫桃果幾乎完好無損，可見其堅硬程度。

縣府表示，這些第倫桃年代已久，至少在種了十多年，所處位置其實並非人行要道，若非刻意走進「禁止進入」的草坪區，其實並不會碰到，由於第倫桃的「產季」並不長，所以目前只在「盛產時節」貼出公告提醒誤入禁區的民眾，並沒有其他移植的規劃。

►清除牙縫死角、牙菌斑 首選「德國百靈電動牙刷」下殺5.1折必搶

►獨／打莫德納後她心臟亂跳停 ICU搶命！出院前又抓回：快往生



►北漂司機苦等紓困金1個月 傻問公司入帳沒…3天後竟遭裁員



►9歲童發臭渾身傷遭安置父拒領回 車禍亡生母揭真相嬤悲：不如狗



►新竹媽嫌太吵「塑膠袋套頭」悶死2歲兒 相驗無傷將解剖：3萬交保