國1湖口服務區便道11/4起開通！　平日上班省30mins車程

▲北上車輛可經由便道右轉至新竹工業區西區。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

為改善國道1號湖口交流道北上出口塞車問題，交通部高速公路局將於4日起，開放便道平日上午6點30分至9點30分，開放小型車單向通行，北上車輛可經由湖口服務區經聯外便道右轉至新竹工業區西區，不必再塞在湖口交流道北上出口，約可以節省20至30分鐘車程。

高公局工務組組長楊熾宗表示，便道開放時間為平日上午6點30分至9點30分，國定假日暫不開放，主要就是要紓解上班時間竹北到湖口的車潮，上班尖峰時間兩邊有工業區，如果在工業區上班，開放便道後，不需要繞到湖口交流道再繞回來，至少可節省20分鐘車程。

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▲湖口服務區便道僅開放平日上班尖峰時間通行。

高公局表示，便道是由新竹縣政府依據「高速公路服務區設置或開放地區聯外道路審查要點」規定完成可行性評估報告提出申請，經由高公局技術上的協助，於108年2月27日審議通過，投入657萬元經費，108年8月19日展開施工，原預定108年底完工，在10月底完工。

高公局提醒，聯外便道僅准單向通行，即可駛離國道，北上進入湖口服務區，後續依標誌指示經聯外便道往新竹工業區，且僅於上午6時30分-9時00分開放通行，其他時段不開放通行，並請用路人行經服務區內道路及便道時，減速慢行並遵守相關標誌標線指示行駛。

▲交通部長林佳龍到場視察。

新竹縣府交旅處表示，預計可有效分散目前湖口交流道壅塞現象，並縮短欲往湖口工業區西區之行駛時間，未來通車後，本府亦將持續觀測湖口服務區便道出口之工業五路、榮光路口，依交通量轉移之變化，與高公局協調並適時調整週邊道路交通標誌標線及號誌，以維交通順暢及安全。

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