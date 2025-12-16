中菲南海衝突！菲漁民持長刀拒陸海警　陸控「武裝漁民」碰瓷

▲大陸海警蒐證菲律賓漁民在南海持刀揮舞與海警對峙。（圖／翻攝環球時報，下同）

記者魏有德／綜合報導

中菲南海衝突再起，菲律賓多艘船隻12日在南沙仙賓礁附近海域與大陸海警船對峙，部分菲漁船欲進入潟湖捕魚時，大陸海警也逼近阻止，進行管控與取證，此時，有菲漁民持長刀向大陸海警揮舞，被蒐證畫面拍下，引起外界關注。對此，大陸外交部表示，涉事人員行動具高度組織性，並與菲海警船隻密切配合，是所謂「武裝漁民」，刻意升高對峙、製造碰瓷衝突。

《環球時報》報導，12月12日菲律賓有組織有預謀地糾集大量船隻在仙賓礁附近海域挑釁滋事，並衝闖仙賓礁潟湖，此次行動中菲方人員甚至持刀威脅中方現場維權執法的海警。

根據現場蒐證影片顯示，菲律賓「漁民」被大陸海警人員查證時，揮舞著長刀表達不滿及抗議，此行為也對大陸海警人員人身安全形成威脅。

中菲雙方對整起事件各執一詞，菲律賓將事件描述為「大陸海警暴力執法」，大陸外交部發言人郭嘉昆則表示，菲律賓船隻多次危險轉向、滯留潟湖並持刀對抗，行為嚴重侵犯大陸主權與海洋權益，違反國際法與《南海各方行為宣言》。

中國現代國際關係研究院研究員楊霄表示，涉事菲方人員展現出高度組織性與對抗性，且與菲海警船隻在補給、部署上高度協同，顯示其並非一般漁民，而是菲方暗中組織的「武裝漁民」，意圖以「碰瓷」方式升高衝突、形塑對華不利敘事。

楊霄認為，「武裝漁民」參與到南海侵權行動顯然可以服務於菲律賓的認知戰，塑造中國在南海恃強凌弱的霸凌形象，「如果菲方認為通過這種方式就能束縛中方的維權執法行動，開展作秀式侵權和漸進式侵權就大錯特錯了，中國海警依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動的決心，不會因為侵權對象的不同而動搖。」

大陸外交部發言人郭嘉昆強調，將依法在管轄海域持續開展維權執法，呼籲菲律賓立即停止侵權挑釁與炒作，避免進一步破壞南海和平穩定。