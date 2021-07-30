雖敗猶榮！賴清德狂讚林昀儒打法靈活　「台灣少年震撼國際桌壇」

▲林昀儒。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

我國19歲「桌球天才」林昀儒30日在東京奧運桌球男單銅牌戰，儘管3比4惜敗前世界球王、德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），無緣替拼下銅牌，但仍追平台灣桌球男子史上最佳成績，並得到國人無數掌聲與讚揚。副總統賴清德晚間也透過臉書盛讚，感謝林昀儒 ，台灣少年震撼國際桌壇！帶給國人的激勵與感動，已經遠遠超過一場勝負，謝謝你榮耀了台灣。

「眼睛緊緊盯著小白球，生怕錯過一個瞬間，雙拳緊握、連呼吸換氣都暫時遺忘，心臟跟著乒乒乓乓的聲音，幾度變換頻率的狂跳，就是捨不得移開目光。」賴清德表示，林昀儒打法靈動多變，長短發球的運用，搭配快慢球速進攻，佐以反手擰拍的必殺技，幾次的來回拉鋸，眼睛差點跟不上球的速度，讓人看得心跳加快、驚叫連連。

賴清德說，整場的交戰相當精彩，林昀儒善用接發球技術，展開速度上的優勢，將節奏掌握得很好，時而長球對決、時而短球交錯，落點、路線都非常刁鑽，好幾個驚險的攻勢，林昀儒都穩穩守住也漂亮的回擊。

「交纏到最後一局，面對曾獲世界盃冠軍的沙場老將，我們台灣的少年小將雖敗猶榮。」賴清德表示，已經無法用言語形容此刻的感動，經過與世界級球王的纏鬥鏖戰，屬於林昀儒的光芒，在國人的見證下耀眼綻放，也相信，在不久的未來，林昀儒定能贏得一個又一個勝利的桂冠！「謝謝小林同學，謝謝你的奮戰不懈。好好休息，期待男子團體賽，繼續加油！」