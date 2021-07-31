嘉義縣校長佈達交接典禮　翁章梁期勉保持教育熱情

▲嘉義縣校長交接。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁30日主持110學年度高國中小學校長佈達交接典禮，今年有9位校長退休、23位連任、19位異動及6位初任，初任校長將於8月1日履新，翁章梁為新卸任校長獻上祝福，期勉連任和新任的校長們都能保有對教育的熱情與展望，也感謝卸任的校長把一輩子最精華的時光貢獻給教育。

翁章梁表示：「我看到大家都帶著對教育的責任感，像大隊接力一般，一棒又一棒傳承教育理念。」在縣政府與教育處的努力之下，嘉義縣整體教育向上發展，並持續朝著讓學子與家長都放心的願景努力，期望連任的校長能繼續完成對學校的理想發展，初任校長可以接續學校的歷史，好好發揮。

翁章梁將印信交給各校校長，並監督校長宣誓就職，期許就職的校長透過領導，幫助教師教學，激勵學生學習，引領學校與時俱進。

嘉義縣110學年度高中暨國民中小學校長遴選結果如下，8月1日就職。

一、高中部份

永慶高中蘇淵源校長遴選至竹崎高中、竹崎高中郭春松校長遴選至永慶高中。

二、國中部分

嘉新國中張家碩、朴子國中曾崇賢、過溝國中柯志明、忠和國中黃雪惠、六嘉國中徐文成和新港國中林婉鈴校長連任。

三、國小部分

（一）連任原校

竹村國小吳貞宜、松梅國小黃志強、東石國小葉佳榔、港墘國小劉妙珍、和順國小賀惠芳、北回國小蔡明哲、社口國小蔡素美、六美國小翁浩育、月眉國小林清池、柳溝國小李淑惠、柴林國小翁若溱、大南國小謝世達、瑞峰國小陳月珍、太平國小黃彥鈞、中興國小莊新國、隙頂國小陳瑞賢、黎明國小邱廣興。

（二）異動他校

太和國小徐英傑遴選至雙溪國小、南興國小蔡志榮遴選至後塘國小、六腳國小鄭鴻鵬遴選至竹園國小、香林國小黃瀅嘉遴選至柳林國小、大同國小周濟仁遴選至和興國小、圓崇國小陳怡君遴選至灣潭國小、灣潭國小劉昭志遴選至六腳國小、平林國小胡協豐遴選至灣內國小、義仁國小陳信?遴選至菁埔國小、菁埔國小劉麗吟校長遴選至平林國小、竹園國小陳建裕遴選至社團國小、豐山實驗教育學校陳玥臻遴選至圓崇國小、碧潭國小翁瑞隆遴選至龍山國小、光華國小陳永昇遴選至義仁國小、龍山國小王國原遴選至桃源國小、陳志峰遴選至祥和國小、張寶宗遴選至太和國小

（三）候用校長

候用校長梁俊彥遴選至豐山實驗教育學校、吳順發遴選至大同國小、黃銘宗遴選至南興國小、楊素花遴選至光華國小、林進富遴選至達邦國小、賴忠和遴選至香林國小。



嘉義縣今年有9位校長退休，分別為雙溪國小侯忠烈、祥和國小謝彩琴、柳林國小邱金春、灣內國小蕭榮輝、後塘國小周育賢、桃源國小蔡志仁、和興國小王姿勻、社團國小林諺邦和達邦國小宋莉萱。

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