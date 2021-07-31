　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣校長佈達交接典禮　翁章梁期勉保持教育熱情

▲嘉義縣校長交接。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣校長交接。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁30日主持110學年度高國中小學校長佈達交接典禮，今年有9位校長退休、23位連任、19位異動及6位初任，初任校長將於8月1日履新，翁章梁為新卸任校長獻上祝福，期勉連任和新任的校長們都能保有對教育的熱情與展望，也感謝卸任的校長把一輩子最精華的時光貢獻給教育。

翁章梁表示：「我看到大家都帶著對教育的責任感，像大隊接力一般，一棒又一棒傳承教育理念。」在縣政府與教育處的努力之下，嘉義縣整體教育向上發展，並持續朝著讓學子與家長都放心的願景努力，期望連任的校長能繼續完成對學校的理想發展，初任校長可以接續學校的歷史，好好發揮。

▲嘉義縣校長交接。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁將印信交給各校校長，並監督校長宣誓就職，期許就職的校長透過領導，幫助教師教學，激勵學生學習，引領學校與時俱進。

嘉義縣110學年度高中暨國民中小學校長遴選結果如下，8月1日就職。

一、高中部份
永慶高中蘇淵源校長遴選至竹崎高中、竹崎高中郭春松校長遴選至永慶高中。

二、國中部分
嘉新國中張家碩、朴子國中曾崇賢、過溝國中柯志明、忠和國中黃雪惠、六嘉國中徐文成和新港國中林婉鈴校長連任。

▲嘉義縣校長交接。（圖／嘉義縣政府提供）

三、國小部分
（一）連任原校
竹村國小吳貞宜、松梅國小黃志強、東石國小葉佳榔、港墘國小劉妙珍、和順國小賀惠芳、北回國小蔡明哲、社口國小蔡素美、六美國小翁浩育、月眉國小林清池、柳溝國小李淑惠、柴林國小翁若溱、大南國小謝世達、瑞峰國小陳月珍、太平國小黃彥鈞、中興國小莊新國、隙頂國小陳瑞賢、黎明國小邱廣興。

（二）異動他校
太和國小徐英傑遴選至雙溪國小、南興國小蔡志榮遴選至後塘國小、六腳國小鄭鴻鵬遴選至竹園國小、香林國小黃瀅嘉遴選至柳林國小、大同國小周濟仁遴選至和興國小、圓崇國小陳怡君遴選至灣潭國小、灣潭國小劉昭志遴選至六腳國小、平林國小胡協豐遴選至灣內國小、義仁國小陳信?遴選至菁埔國小、菁埔國小劉麗吟校長遴選至平林國小、竹園國小陳建裕遴選至社團國小、豐山實驗教育學校陳玥臻遴選至圓崇國小、碧潭國小翁瑞隆遴選至龍山國小、光華國小陳永昇遴選至義仁國小、龍山國小王國原遴選至桃源國小、陳志峰遴選至祥和國小、張寶宗遴選至太和國小

▲嘉義縣校長交接。（圖／嘉義縣政府提供）

（三）候用校長
候用校長梁俊彥遴選至豐山實驗教育學校、吳順發遴選至大同國小、黃銘宗遴選至南興國小、楊素花遴選至光華國小、林進富遴選至達邦國小、賴忠和遴選至香林國小。

嘉義縣今年有9位校長退休，分別為雙溪國小侯忠烈、祥和國小謝彩琴、柳林國小邱金春、灣內國小蕭榮輝、後塘國小周育賢、桃源國小蔡志仁、和興國小王姿勻、社團國小林諺邦和達邦國小宋莉萱。

德國百靈電動牙刷5.1折！兩支4990元　99.6%牙菌斑都被消滅

ET快訊
快訊／郭台銘喊「奧運金牌要給1億」　破紀錄再加碼1億
雷雨胞排排站！午後雨勢更猛　專家示警：像「拿水管強灌南台灣」
外送到摩鐵「客卻投訴沒收到」　他神報復！同行曝：大直1女戰多
盧彥勳「最後一次獻給長榮」！機長感性廣播畫句點：台灣的驕傲
AZ莫德納庫存吃緊！第五輪接種高端有望上場　陳時中一句話洩端
周揚青分手羅志祥1年認愛了！　首度放閃富二代男友
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

美國哥倫布市辦展介紹國際姊妹市園藝之美　台南蘭業美名再傳千里

民和國中原民科展連兩年獲獎　探討鄒族泰雅族傳統趕鳥器的共振駐波

全日大林智慧生鮮物流園區　雲嘉南重要農產品食材調節中心

因應疫情降二級維安不調降　安平警加強臨檢稽查防疫緝毒不鬆懈

假檢警詐騙約面交百萬元　婦機警逮2車手

嘉義縣校長佈達交接典禮　翁章梁期勉保持教育熱情

愛心不落人後　議員林阳乙鼓勵家人一同捐贈隔離艙助防疫

花蓮縣境之南3鄉鎮零確診！民代贈平安麵線　慰勞員警防疫辛勞

黃敏惠連三年獲評4.5星市長　城市奪「醫療」、「公安」雙冠王

太魯閣號事故百日法會！徐榛蔚普渡開香　法師誦經盼往者安息

他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

東奧舉重比賽！泰雅族爸激動加油 吃飯守電視拍手狂喊「台灣！得名！」

楊洋委屈道歉：還氣嗎？還需要我嗎？　迪麗熱巴「沙發咚撲他身上」...一把抓住手臂！

野生獼猴見黑狗...好奇湊近狂聞 突被吠「警覺性拉腳」險扭打一團

戴資穎擊敗泰選手依瑟儂進4強　距離東奧金牌只差2場勝利！

熱血！50歲大叔摩托車一日環島　台語配音人生領悟...用21hrs完成

美國哥倫布市辦展介紹國際姊妹市園藝之美　台南蘭業美名再傳千里

民和國中原民科展連兩年獲獎　探討鄒族泰雅族傳統趕鳥器的共振駐波

全日大林智慧生鮮物流園區　雲嘉南重要農產品食材調節中心

因應疫情降二級維安不調降　安平警加強臨檢稽查防疫緝毒不鬆懈

假檢警詐騙約面交百萬元　婦機警逮2車手

嘉義縣校長佈達交接典禮　翁章梁期勉保持教育熱情

愛心不落人後　議員林阳乙鼓勵家人一同捐贈隔離艙助防疫

花蓮縣境之南3鄉鎮零確診！民代贈平安麵線　慰勞員警防疫辛勞

黃敏惠連三年獲評4.5星市長　城市奪「醫療」、「公安」雙冠王

太魯閣號事故百日法會！徐榛蔚普渡開香　法師誦經盼往者安息

立陶宛贈台2萬劑AZ疫苗運抵台灣　外交部感謝：深化兩國情誼

美國哥倫布市辦展介紹國際姊妹市園藝之美　台南蘭業美名再傳千里

蔡英文親頒褒揚令　感謝殉職空軍少將蔣正志「我們永遠以你為榮」

搶先解鎖！宜蘭16年海邊小屋重獲新生　Q萌神社竟成寶可夢補給站

一圖看「紫爆」降雨熱區！午後再迎一波強降雨　入夜暴雨範圍更大

立陶宛贈2萬劑AZ抵台畫面曝！機邊驗放通關　解封即投入施打

大熱天堅持出門！13KG柴到戶外秒罷工　奴才變舉重選手超無奈

蛇蠍女殺新婚夫！拒賠家屬653萬　土地移轉兒脫產

只想吃肉肉！飼料入嘴「味道不對」秒吐　媽無奈：親手餵親口呸

快訊／郭台銘喊：東奧得金牌政府發1億獎金　破世界紀錄再加倍！

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

疫情降級毒趴開轟　屏東警查緝斷連結

工廠疏漏煤油進入排水溝將重罰

台南小東路地下道淹水40公分

新北確診個案到台北健身院永和店？

議員林阳乙鼓勵家人捐贈隔離艙

嘉義市國中小卸、新任校長交接

假檢警詐騙約面交百萬元　婦機警逮2車手

林地違規蓋度假小屋　地主最高罰30萬

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

安平警臨檢稽查防疫緝毒不鬆懈

全台警戒降第2級　花蓮7通則3禁止

六都唯一！　桃園失業率未受疫情影響

東奧台灣選手拚金牌　五星級飯店出奇招

高端可抗Delta？台南藍軍請政府加倍奉還美日

更多熱門

相關新聞

嘉義市國中小卸、新任校長交接

嘉義市國中小卸、新任校長交接

嘉義市110學年度國民中小學卸、新任校長交接典禮，30日在精忠國小活動中心舉辦，市長黃敏惠及與會校長們身著魔法學校長袍，代表校長將充滿無限的創意及關懷他人的心來經營學校。典禮由市長黃敏惠親自主持並頒發聘書，並完成宣誓與印信交接儀式。黃敏惠也因曾任教職最重視教育，勉勵新任校長在前人努力之下，牢記遴選時所提出的治校理念，開創新局，讓教育更多元。

嘉義縣國高中教職員工疫苗今開打

嘉義縣國高中教職員工疫苗今開打

嘉義縣援贈索馬利蘭小型消防車

嘉義縣援贈索馬利蘭小型消防車

嘉義大林鎮上千隻燕子「群聚」　專家釋疑

嘉義大林鎮上千隻燕子「群聚」　專家釋疑

嘉縣新風換氣系統

嘉縣新風換氣系統

關鍵字：

嘉義縣校長交接翁章梁

讀者迴響

熱門新聞

墨西哥跳水女將腳滑得0分　教練氣瘋轉頭就走

麟洋向大魔王鞠躬影片！在印尼爆紅

戴資穎衝進4強「全因1個男人」！場邊支持照片瘋傳

奧恰洛夫哭了：言語不能表達心情

球評跟小戴超熟！真實身份曝光

林昀儒8/1起聯手莊智淵續拚男團　

買早餐沒揪！臭臉毛孫找阿嬤理論

合庫贊助多少奧運國手？一看官網根本「獎牌軍火庫」

快訊／首戰奧運拿第4！林昀儒「深夜31字」回應了

被好友戴資穎打敗！依瑟儂哭了

奧運恐怖摔車影片曝　名將慘遭「連環輾」

奪第五名成績！「證件妹」吳佳穎賽後首發聲

戴資穎膝蓋擦傷！鬆口透露最懊惱一球

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

陳漢典「超犧牲1動作」挺戴資穎奪金！1hr吸萬人讚爆

更多

最夯影音

更多
他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯

他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯
又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面