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嘉義縣國高中教職員工疫苗開打　拚開學前完成第一劑接種

▲嘉義縣國高中教職員工疫苗今開打 力拼開學前完成第一劑接種 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣國高中教職員工疫苗今開打，力拼開學前完成第一劑接種 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣各公私立高、國中教職員工7月26日分別在山區新港國中及海區東石高中同步施打疫苗，提升教育人員防護力及免疫力，縣長翁章梁特別前往東石高中及水上國小視察疫苗接種情形，盼高中以下學校教職員工開學前至少完成第一劑疫苗接種，讓教職員及家長都能安心。

▲嘉義縣國高中教職員工疫苗今開打 力拼開學前完成第一劑接種 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁分享，過去從書中讀到歐洲黑死病，當時全世界交流不那麼頻繁，傳染範圍僅在歐洲，但在全球化下疫病傳染非常快速；因此除積極對抗新冠病毒外，這也是場重要的公共衛生教育。

過去上一代人學習在戰爭時，遇到轟炸如何迅速躲進防空洞，而現在這一代人則學習如何面對病毒，翁章梁指出，每一代人所面對的任務、社會情況與國際情況都不相同，因此特別向現場教師們呼籲，應帶領學生在疫情中學習公共教育、公共衛生等觀念是非常重要的

「要有耐心、要耐操、要耐煩」面對疫情這場持久戰，翁章梁分享自己常向縣府及衛生局同仁勉勵應保持三項態度面對，公部門是防疫第一線，因此成了防疫工作的主要承擔者，過程漫長且辛苦，因此更要保持耐心面對，讓自己維持穩定狀態，耐操才能面對長期抗疫；面對民眾諸多問題，可能會受到責怪與質問，因此更要耐煩。

談及疫苗施打對象，翁章梁說，第一類為醫護人員，醫護人員是防疫最前線，因此醫護人員不能垮下，接著最重要的是老師，老師教導來自不同家庭的孩子們，為避免校園成為群聚點，在不影響教學情況下，降低受新冠病毒威脅，因此國小、國中、高中教師皆列為優先施打疫苗對象，希望教師們在接種疫苗後能降低心理壓力，好好教育台灣的下一代！

嘉義縣政府獲中央配發疫苗及取得教育部核定施打名單後，立即規劃施打時間及地點，考量分流與地區便利，開設山、海兩區大型接種站，依學校所在區域就近施打，將施打2307劑，預計以一天最短的時間完成施打作業。

教育處表示，為加快疫苗施打效率，在山、海兩地同步開打，山區在新港國中、海區在東石高中設置接種站；各縣市公私立高國中學校選擇在嘉義縣施打疫苗的教職同仁，將全部安排在東石高中施打，並依名冊通知當事人。

考量防疫需求，避免人員過度集中，造成等候與擁擠，將採分流作業，由教育處排定施打時段，事前通知學校依時段攜帶身分證、健保卡前往接種站報到，無需另外預約。

至於造冊名單已獲核定但當天未能施打的人員，將擇期通知指定時間、地點施打；8月以後學校進用的人員，將造冊納入第二波施打對象；截至25日止，嘉義縣疫苗使用率90.12%，有125899人完成接種，全縣人口疫苗覆蓋率25.34%。

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