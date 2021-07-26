「Chiayi Can Help! 」　嘉義縣援贈索馬利蘭小型消防車

▲嘉義縣援贈索馬利蘭小型消防車。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局於26日舉行援贈索馬利蘭共和國小型消防車1輛的活動，由縣長翁章梁到場主持，蒞臨的貴賓有索馬利蘭共和國駐臺代表穆姆德(Mohamed Omar H. Mohamoud)、外交部雲嘉南辦事處副處長郭炳宏、消防局長呂清海、議會秘書呂毅殷等人現場展示檢整小型消防車，展現嘉義縣政府及消防局對外交援助的心力。

翁章梁表示「天涯若比鄰」，現今世界人與人的關係太密切了，彼此互相扶助已是國家間相處的準則，藉由這個機會展現嘉義縣政府外交援助的決心，為世界創造更多互助的循環，就像美國、日本、立陶宛及斯洛伐克給我們的疫苗援助一般，互助互愛是戰勝疫情的最佳解答，同時感謝外交人員努力突破外交困境，為嘉義縣爭取到貢獻的機會，小型消防車將於九月份過後抵達索馬利蘭共和國服務當地民眾。

索馬利蘭共和國駐臺代表穆姆德（Mohamed Omar H. Mohamoud）對於嘉義縣的慷慨大方表示感激，並表示這將讓索馬利蘭在消防方面有更大的進步，同時也讚賞嘉義縣優美的風景與熱情的民眾。

嘉義縣消防局表示，這台小型消防車已於嘉義縣服務17年，執行過重大火災及各種特殊災害勤務，這次援贈也將延續這台車的性能，讓他能夠在其他國家發揮救災戰力，造福索馬利蘭共和國的民眾，展現「Chiayi Can Help! 」的精神。

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