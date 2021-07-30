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嘉義群聚11人染疫！18處驚人跨縣市足跡曝　大賣場、早餐店入列

▲嘉義市跟進嘉義縣提升餐飲防疫規定。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義工廠群聚關係圖。（圖／嘉義市政府提供）

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義縣30日新增9確診案例，為水上鄉某鋁業工廠7人染疫，延伸2人家庭傳染，全案匡列密切接觸者43人，9人住院治療、39人集中檢疫所隔離，自主健康管理14人，而目前正個水上鄉工廠傳播鏈已累計11人染疫。稍早，嘉義縣市足跡也曝光，除自己家裡外，外出共涵蓋了18處足跡，包括多家診所、全聯等。

嘉義縣29日接獲通報確診案例，全案職場染疫7人，延伸家庭感染2人，為水上鄉某工廠員工因病就醫篩檢確診，全公司17人快篩7人陽性，再經PCR檢測陽性後確診，衛生局29日凌晨安排7人住院治療，匡列密切接觸者43人進行疫調篩檢，增2人家庭傳染確診。

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衛生局表示，該工廠還發現另一名員工有抗體反應(未取得案號)，顯示曾經染疫，加上昨嘉義市1名確診者，目前整起水上鄉工廠傳播鏈已經累計11人染疫。

稍早，嘉義縣市府也公布疫調足跡，其中嘉義縣包含了多家診所、藥局，以及早餐店等，而嘉義市則在全聯福利中心博愛店、光南、家樂福、天旨佛天宮等，跨縣市有多處足跡，也呼籲足跡有重疊的民眾務必進行自我健康監測，若出現症狀者請盡速就醫。

▲▼嘉義工廠群聚足跡曝光。（圖／取自翁章梁臉書）

▲▼嘉義+9足跡曝光。（圖／取自翁章梁臉書）

▲▼嘉義+9足跡曝光。（圖／取自翁章梁臉書）

▲▼嘉義+9足跡曝光。（圖／取自翁章梁臉書）

▲▼嘉義+9足跡曝光。（圖／取自翁章梁臉書）

▲▼嘉義+9足跡曝光。（圖／取自翁章梁臉書）

▲▼嘉義+9足跡曝光。（圖／取自翁章梁臉書）

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