美關切中國「騷擾外媒」　陸外交部：雙重標準

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

近日河南洪災吸引BBC、德國之聲、CNN等駐華外媒報導，但屢傳採訪時受到民眾「騷擾」，引起美國國務卿布林肯關切，呼籲中方應該「作得更好」。對此，中國外交部發言人趙立堅反批，美國是透過莫須有的指責繼續向中方施壓，突顯了美方的雙重標準。

對於外國記者在中國受到騷擾，布林肯透過推特表達關切，並強調中方可以而且必須做得更好；美國國務院發言人普萊斯也發表聲明，如果中國認為外國記者某則報導對中國政策持批評態度，中國就會通過官方媒體做出措辭嚴厲的回應，這樣的舉動，會激起公眾的負面情緒。

趙立堅說，這些聲明罔顧是非，顛倒黑白，透過莫須有的指責繼續向中方施壓。這種錯誤做法再次凸顯了美方在媒體和新聞自由問題上的霸道、霸凌和雙重標準，中方絕不接受針對有關問題的不實指責。

他還表示，對於有關外國記者違反中方有關規定的問題，我們已經向有關人員和機構提出了交涉。

趙立堅接著舉例，美方自2018年以來就對20多名中方記者無故拒簽，將多家中國媒體駐美機構列為「外國使團」並對其採取人數限制措施，變相驅逐60名中方媒體記者，對所有中國駐美記者採取簽證停留期僅三個月的歧視性限制措施。

他接著抨擊，美方所為不過是藉新聞自由之名，行對華打壓之實，為其公然實施雙重標準和霸權欺凌尋找冠冕堂皇的藉口。

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