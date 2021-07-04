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三峽26人大亂鬥！　為喬6萬債持刀追砍「群聚罰156萬」

▲▼為喬6萬元債務，26人當街大亂鬥，除涉及殺人未遂、妨害秩序外，另依違反群聚規定開罰。（圖／記者游宗樺攝）

▲為喬6萬元債務，26人當街大亂鬥，被警方全數帶回調查。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三峽區2名男子為了6萬元的債務問題，2日凌晨相約在三樹路談判，其中一方帶了20多名小弟助陣，對方擋不住猛攻，1人腿部擦挫傷、1人左胸腹刀傷。警方獲報出動快打部隊到場，陸續將涉案的26人全數逮捕，訊後全案將依妨害秩序、殺人未遂罪嫌偵辦，另外，打群架行為違反室外10人群聚規定，另依《傳染病防治法》開罰，26人總罰鍰恐高達156萬元。

據了解，鄭姓男子（34歲）與吳姓男子（52歲）疑因毒品交易，產生6萬元債務糾紛，雙方多次以電話、通訊軟體協商，談判破裂後，雙方2日凌晨在三樹路狹路相逢，鄭男率領小弟開車、騎車到場，手持刀棍對吳男一方猛攻，其中張男（19歲）、李男（18歲）2人持西瓜刀追殺吳男，而高男（20歲）還開車企圖衝撞吳男，造成他腿部擦挫傷，其翁姓友人左胸腹則有刀傷。

▲▼為喬6萬元債務，26人當街大亂鬥，除涉及殺人未遂、妨害秩序外，另依違反群聚規定開罰。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼為喬6萬元債務，26人當街大亂鬥，除涉及殺人未遂、妨害秩序外，另依違反群聚規定開罰。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場控制涉案犯嫌，並查扣作案棍棒、西瓜刀。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方獲報出動快打部隊到場，立即控制留在現場的犯嫌，同時通報救護車協助傷者就醫，翁男經送往三峽恩主公醫院急救後，並無生命危險。警方經調閱監視器，循線將逃離現場的涉案人一一帶回，統計後共有26人涉案，全案將依殺人未遂、妨害秩序罪嫌偵辦，同時依《傳染病防治法》移請衛生局開罰，以1人6萬元計算，26人總罰鍰為156萬元起跳。

▲▼為喬6萬元債務，26人當街大亂鬥，除涉及殺人未遂、妨害秩序外，另依違反群聚規定開罰。（圖／記者游宗樺攝）

▲26人除涉及殺人未遂、妨害秩序外，另依違反《傳染病防治法》開罰，總罰鍰至少156萬元。（圖／記者游宗樺翻攝）

三峽警分局呼籲，疫情雖稍微減緩，民眾仍應遵守防疫規定，面對轄區治安維護警方絕不鬆手，並且統合各單位警力有效遏止不法份子囂張氣焰，澈底壓制暴力，對於任何不法行為定將嚴加究辦。

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