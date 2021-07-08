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「讓你體驗生死瞬間！」不爽物流車左轉差點害撞　4煞刀槍恫嚇司機

▲▼孫男不滿物流車違規左轉，竟持刀槍追上理論。（圖／記者游宗樺攝）

▲孫男不滿物流車違規左轉害他差點自撞，竟找友人持刀槍理論，最後遭警方帶回偵辦。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區8日凌晨3時許，一輛物流車行經新北大道五段，由外側車道左轉新生路時，一輛直行的深色轎車差點煞不住，整輛車打滑出去，轎車駕駛氣不過，追到物流公司理論，不但找來友人拿刀、槍助陣，還押著他到車上談判，最後警方趕到，即時阻止這樁行車糾紛。警方最後將現場4人帶回，全案依恐嚇、妨害自由等罪偵辦。

▲▼孫男不滿物流車違規左轉，竟持刀槍追上理論。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場將4名涉案男子帶回。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，24歲的孫姓男子駕駛轎車，從桃園開往泰山去找朋友，行經事發路段與物流車發生行車糾紛，氣不過竟跟到物流公司，與物流車的謝姓駕駛（34歲）理論，孫男越罵越氣，竟找來3名友人助陣，手拿開山刀、空氣槍對著物流車耍狠，還對空開了一槍，「碰！」一聲驚動物流公司的人員報警。

謝男表示，當時開著物流車沿著新北大道五段行駛，從外側車道左轉時，一輛深色轎車高速從內側車道直行而來，轎車急煞後往前打滑，當下看轎車沒人下車，於是就往前開到物流公司，不料對方心生不滿追來，聲稱自己的轎車是新車，為了閃物流車害他四輪鎖死差點撞分隔島，問要怎麼解決，只好回「如果你的車受損我願意賠錢」在轉身回物流車取駕照時，警方就趕到現場。

▲▼孫男不滿物流車違規左轉，竟持刀槍追上理論。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼孫男不滿物流車違規左轉，竟持刀槍追上理論。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼孫男不滿物流車違規左轉，竟持刀槍追上理論。（圖／記者游宗樺攝）

▲謝男駕駛物流車行經新北大道五段、新生路口時左轉，與孫男轎車發生行車糾紛。（圖／記者游宗樺攝）

目擊者指出，當時看到孫男跟物流車駕駛大吵，不久就打電話叫來3名友人助陣，還大聲嚷嚷要讓他體驗「什麼叫做生死一瞬間！」，只好出面幫忙打圓場，強調謝男是來這邊工作的，給他教訓下手不要太重，對方回應大概10分鐘就好。

警方到場後，喝令4人趴下，同時搜查現場的2輛涉案轎車，找出作案的開山刀與空氣槍，並將涉案的孫男、吳男（28歲）、顧男（22歲）及羅男（23歲）帶回偵辦，全案將依恐嚇、妨害自由等罪，移送新北地檢署偵辦。

▲▼警方在車上找到開山刀及空氣槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼警方在車上找到開山刀及空氣槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方在車上找到開山刀及空氣槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

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