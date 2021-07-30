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流氓藥師涉槍毒！他喊：驗尿報告出來讓大家看　結果出爐了

▲▼流氓藥師劉信和在臉書上貼出各類毒品反應結果，並標注「不解釋」。（圖／畫面翻攝流氓藥師劉信和臉書）

▲流氓藥師劉信和在臉書上貼出各類毒品反應結果，並標注「不解釋」。（圖／畫面翻攝流氓藥師劉信和臉書）

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

萬華知名地方人士「流氓藥師劉信和」，日前被警方搜索從住處、藥房搜出模擬槍和毒品大麻，但隔天劉出面發表聲明，表示並沒有「違法槍枝」，另外毒品可能是10年前別人留下的。

警方調查，花蓮警方為追蹤一起槍枝案，發現槍枝來源疑似為萬華知名流氓藥師劉信和，28日北上前往劉的住處以及萬華藥局搜索，搜出模擬槍以及毒品大麻。

事發之後，劉信和發表聲明，原本想自己前往花蓮偵查隊主動說明，且強調「家裡、店裡、車上還是任何地方」，都沒有違法槍砲彈藥（刀械）管制條例的違禁品，所以當時就大大方方的給警方搜索。

▲台北萬華流氓藥師劉信和錄下前來購買口罩民眾的狀況，想問：是來糟蹋我的嗎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲流氓藥師劉信和被花蓮警方在住處、藥局搜出毒品大麻以及模擬槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

劉也透露，10年前在北投還有開藥局，下班後會有朋友來抽菸、雪茄，藥局停業之後把香菸、雪茄等打包放在家裡，根本沒有動過，直言「昨天還真第一次看到大麻長什麼樣子」。

劉信和也表示，驗尿報告出來會讓大家看，也在30日出示一張驗尿證明，來源是民生東路上的一處診所，應為自行前往驗尿，最後所有勾列的毒品項目均為陰性，劉也主動貼文，並寫下「不解釋」。

御丞法律事務所律師吳凱玲表示，施用大麻是處以3年以下有期徒刑之罪，通常以採驗尿液方式來證明，但持有大麻則處以2年以下有期徒刑。

雖然劉主張自己僅有持有而未施用，劉也出示驗尿報告主張自己未施用，但恐仍有持有的事實，就看證詞、證據讓法官是否採信。

「驗尿報告出來讓大家看」　流氓藥師臉書自清：絕無持有槍毒

快訊／萬華「流氓藥師」遭函送！　警搜出模擬槍、毒品

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關鍵字：

流氓藥師劉信和檢驗所驗尿報告

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