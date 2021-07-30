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騎車收「死亡訊息」！手機驚見「15死字」嚇歪...網驚：最近小心一點

▲▼騎車看手機,交通違規,交通安全,低頭族,機車騎士低頭看手機。（圖／記者季相儒攝）

▲網友騎車看手機，竟發現「死死死死死死死死」。（示意圖／記者季相儒攝）

實習記者周依儒／綜合報導

一名網友在騎車上班途中，因遇紅燈停下，便拿出手機瞄一下時間，沒想到竟然收到超可怕的「死亡訊息」，只見螢幕上連續出現「15個死字」，讓他瞬間嚇歪，到公司後趕緊線上拜拜、求籤保心安。

一名網友在Dcard上以「騎車收到死亡訊息」為題發文，表示他剛剛騎摩托車上班途中，等紅燈時把放在口袋的手機拿出來看，不看還好，一看竟發現手機上出現了一排「死死死死死死死死死死死死死死死」字，雖然是出現在搜尋引擎的打字處，也知道一定是放在口袋裡壓到鍵盤，「但口袋也沒別的東西，很擔心是不是什麼預告。」因此到了公司後也趕緊上網線上拜拜、求籤，所幸籤的內容看起來不錯，讓他安心不少。

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▲騎車收到死亡訊息。（圖／翻攝自Dcard）

▲畫面連續出現15個死字。（圖／翻攝自Dcard）

原PO事後也補充，他身邊的朋友推測應該是手機幫他擋了煞，也有可能是之前到廟裡拜拜時都會拿手機到香爐前面繞三圈，所以有加持到。

不小心壓到鍵盤又剛好按到死字的巧合，也讓不少網友幾乎，「好恐怖！」、「在其他安全地方騎車測試看看，鍵盤還會不會這樣」、「建議去廟裡求個護身符」、「別自己嚇自己啦，拍拍沒事」、「我之前也不小心按到一排死死死，當下嚇爆，眼皮狂跳還不敢出門，結果睡一覺起來就忘了」、「最近騎車慢一點」。

▲騎車收到死亡訊息。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO求籤的內容。（圖／翻攝自Dcard）

不過也有網友搞笑安慰原PO，「哈哈其實口袋裡有蛇啦！嘶嘶嘶嘶嘶嘶」、「我有時候要刪除剛打的訊息也會出先昂昂昂昂昂昂，是不是在預示我的哆啦A夢要來了？」、「如果可以剛好按到錢錢錢錢錢也不錯」。

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關鍵字：

Dcard死亡訊息求籤騎車

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