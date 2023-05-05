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闖浴室見男友DIY　她一看影片竟是「與閨蜜大玩3P」：相簿有20支片

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO發現男友相簿裡有多部性愛影片。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友崩潰表示，跟男友已經一個月沒有壞壞了，但男友都說上班太累，某天男友洗澡時間比平常多了半小時，她感到怪異，假裝要上廁所衝進去，發現男友在DIY，當天晚上趁對方睡著時，偷看男友的手機，發現相簿裡竟然有多部「影片」，影片中驚見閨蜜與男友的性愛過程，甚至大玩3P，讓她超崩潰。

原PO在Dcard上發文，男友都稱工作累不想愛愛，有近一個月沒有親密接觸，某天男友帶手機洗澡，比以往多了半小時，水龍頭已經關掉很久沒動靜，她直接破門而入，「結果看到他坐在馬桶上ㄎㄠ」，她便調侃偷看片喔，男友則尬笑回「對啊，這樣比較快，也比較不會那麼累」。

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當天晚上，她出於好奇心，第一次偷看男友手機的瀏覽紀錄，一切都很正常，突然有預感去翻相簿，「果然沒錯，封存打開一看，裡面有將近20部『錄像』」，其中幾部還出現熟悉面孔，「是我閨蜜欸」，有閨蜜跟男友的性愛影片、閨蜜DIY影片，甚至還有男友與好友大戰閨蜜的3P影片。

▲▼社會住宅,社宅,飯店轉社宅,兆基,兆基好宅,王朝酒店,茹曦酒店。（圖／記者項瀚攝）

▲男友躲廁所DIY。（示意圖／資料照）

原PO崩潰表示，認識閨蜜20年了，早知道對方私生活很亂，「前陣子甚至上了自己姊姊的男友，誰知道她直接打主意到我男友身上」，最扯的是，男友還蒐集這些影片，甚至看著這些影片DIY，她當下給男友一巴掌，提出分手後轉身走人，也把閨蜜封鎖了，「真的很好笑，怎麼會有這種事」。

貼文曝光，掀起網友討論，「比中兩百塊發票還扯」、「城裡的人真會玩」、「辛苦了，不對的人就早點放生，支持」、「發生這種荒謬的事真的會氣到笑」、「可以懂原PO的感受，我只是發現曖昧訊息就覺得很震驚各種複雜的情緒」。不過也有網友質疑是創作文，「覺得是幻想文」、「這創作的AI感覺壞掉了，可以重新創作一篇試試看」。

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