南警緊盯「連結」防破口　台南17家業者「荷包」大失血

▲台南市警局連續3天，臨檢養生館及護膚理容店等營業場所302家次，查獲通緝犯1件1人、毒品案3件3人、違反傳染病防治法17件、菸害防治法1件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日起調降疫情警戒標準至第二級，台南市警局針對降級開放復業的按摩店業者，為防止其不遵守相關防疫規定，產生「人與人的連結」成防疫破口，自27日起連續3天，針對轄內養生館、護膚館及理容按摩店等營業場所，規劃實施擴大臨檢稽查勤務，避免從事不法交易行為。

市警局連續3天的稽查，動員警力834人次，共計臨檢養生館及護膚理容店等營業場所302家次，計查獲通緝犯1件1人、毒品案3件3人、違反傳染病防治法17件、菸害防治法1件。

台南市警局長方仰寧呼籲業者勿存有僥倖之心，如有妨害風化行為依刑法及社會秩序維護法移送法辦；另外如果業者未遵守實聯制、開放空間等相關防疫規定者，則依傳染病防治法函送主管機關衛生局裁罰。

方仰寧局長表示，警察站在治安及防疫的第一線，秉持治安無空窗、防疫無破口的原則，斬斷不法連結，防堵色情行業成為疫情破口，台南市警局仍將持續規劃臨檢勤務並配合市府相關局處實施聯合稽查，守護得來不易的防疫成果。

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