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社會 社會焦點 保障人權

快訊／謝和弦緩刑撤銷！大樓噴漆嗆放火刑責80天　他一招惹惱法官

記者陳雕文／新北報導

藝人謝和弦日前因再犯吸食大麻，被判刑4月，而他在前年12月凌晨，跑到中國時報大樓外噴紅漆，在警方訊問後又折返大樓噴綠漆塗鴨，並在臉書上PO文「下次放火」，但出庭認罪且態度良好，獲得緩刑2年。但謝未按時報到，後來被新北地院裁定撤銷緩刑，將由執行檢察官決定他可易科罰金或坐牢。

謝和弦去年6月8日出庭表示，之所以噴完「幹」字後，又在招牌噴漆，是因為他做完筆錄後，警察硬要留他1小時，讓他躁鬱症發作；而之後在臉書上放話說，「哈囉，這次潑漆，下次就放火囉」，也是因躁鬱症嚴重所為，但意思是要像鄭南榕一樣「燃燒自己」，並不是真的要放火，且是針對中時老闆蔡衍明，並非針對員工。

謝和弦坦承，他的噴漆行為確實有公然侮辱，臉書PO文也有恐嚇到別人，對公眾造成恐慌的可能，但他希望法官能給他緩刑自新的機會，也願做社會勞動，並表示他的躁鬱症好了。

▲▼謝和弦與莉婭2020/6/8出庭。（圖／記者孫于珊攝）

▲謝和弦6月8日出庭時，一改先前狂暴形象當庭認罪，法官考量他案發時的身心狀況，判他緩刑2年。（圖／資料照）

謝和弦庭後面對鏡頭也說，他敢做敢當，對於創作新歌一事，謝和弦則笑笑說，「再說吧，我才剛出來不到一個禮拜」，然後與莉婭勾肩步出法院，上計程車時，謝和弦還為莉婭貼心護頭，讓她先上車，最後對媒體朋友深深鞠躬致謝，向大家說辛苦了。

台北地院考量他在庭上態度良好，案發時應受精神狀況影響，最後依公然侮辱判他拘役20日、恐嚇公眾罪2月，緩刑2年，並須於去年11月、12月以及今年的1月、2月、3月到新北地檢署觀護人室報到，執行保護管束。

▲▼謝和弦與莉婭2020/6/8出庭。（圖／記者孫于珊攝）

▲謝和弦與莉婭出庭。（圖／資料照）

但謝和弦未按時報到，還透過書狀自稱罹患嚴重精神疾病、領有重大疾病證明且需長期服藥，而藥物的副作用是嗜睡，導致他經常無法準時報到，經醫生跟專家的建議聲請易科罰金，可減輕他必須準時報到的心理壓力，有助於恢復健康。

新北地檢認為謝和弦已違反保安處分執行法，有執行刑罰必要，因此聲請撤銷緩刑。法官認為，謝未履行命令，經多次告誡均未改善，已違反保安處分執行法，有執行刑罰之必要，裁定撤銷緩刑，但謝能否易科罰金，仍待執行檢察官決定。

▼謝和弦與莉婭勾肩摟腰離開。（圖／資料照）

▲▼謝和弦與莉婭2020/6/8出庭。（圖／記者孫于珊攝）

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