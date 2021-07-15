網紅「青青」前男友是黑幫大哥！情關輸在「放火」...犯案還被逮

▲放火(左)深夜到青青(右)住處過夜，結果被青青男友逼裸體下跪道歉還要賠錢。（圖／資料照）

記者陳雕文／新北報導

知名Youtuber「放火」去年9月到前JKF女郎「青青」住處過夜，當時青青男友陳罡勳發現便率人破門，逼放火赤裸下跪道歉，陳罡勳認為自己被戴綠帽，要求青青馬上搬走，2人戀情告吹。警方調查，陳罡勳是竹聯幫明仁會分會長，平時橫行新北三峽，麾下超過30名小弟，本月8日被刑事局破獲簽賭機房。

▲陳罡勳被警方逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，擁有F奶好身材的青青案發當時已與陳罡勳交往約2個月，且兩人同住在陳罡勳的租屋處，沒想到「放火」會進愛巢還打算過夜，陳罡勳火大帶友人回家，嚇了「放火」跟青青一大跳。

事後陳罡勳還在Youtube頻道《勾起你心中的惡》表示，「我就人生第一次被戴綠帽，如果沒有給他（放火）一些懲罰（裸體下跪＋簽本票）的話，那我朋友可能會覺得，咦？我被戴綠帽好像我都不會有甚麼動作或反應甚麼的」。

後來「放火」付錢贖回裸照後報警，陳罡勳火大將裸照外流到網路上，引起社會譁然。陳罡勳上個月底被依涉犯強制、恐嚇、恐嚇取財、妨害名譽及散布猥褻物等5罪遭起訴。

▲陳罡勳的小弟當街喬債，一共26人全被警方逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查發現，失去愛情的陳罡勳其實來頭不小，是竹聯幫明仁會三峽分會的會長，行事作風凶狠毒辣，其中25名小弟於本月2日深夜，為了6萬債務當街砍人，警方將涉案的26人全逮捕，訊後全案將依妨害秩序、殺人未遂罪嫌偵辦，另外，另依《傳染病防治法》開罰，26人群聚總罰鍰最高達780萬元。但當時陳罡勳不在場而躲過查緝。

後來刑事局接獲線報，得知黑幫成員從事網路賭博，隨即在8日前往新北市三峽區攻堅，最後順利逮捕陳罡勳以及多名同住小弟，並起獲鎮暴槍、電腦以及手機，查扣現金22萬多元以及保時捷休旅車。訊後依違反詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》等罪移送偵辦。