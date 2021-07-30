造勢喊：歷代縣長貪汙最嚴重就是卓伯源！　彰化市長下場慘了

▲彰化市長林世賢稱卓伯源是歷任縣長中貪汙最嚴重的，挨告誹謗罪，二審判決出爐（資料圖／翻攝自林世賢臉書）

記者戴若涵／台中報導

彰化市長林世賢2019年底於總統候選人蔡英文、立法委員候選人陳秀寶聯合競選總部成立時，上台表示「我們不要忘記，我們歷代縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」，遭彰化縣前縣長卓伯源怒告誹謗。林世賢一審被依誹謗罪判刑2月，得易科罰金，卓認為判太輕再上訴，二審判決出爐！

判決指出，林世賢向法官辯稱，自己的言論是依據相關媒體報導查證而來，演講時並沒有要誹謗的意思，而是出於自勉，同時提醒民眾要選擇清廉的代表。他指出，卓伯源擔任彰化縣長期間，曾因貪瀆弊案遭司法機關偵查、搜索，卓的胞弟也因弊案遭判刑定讞，這是眾所周知的事情，強調自己的評論為可受公評事項，並沒有惡意。

卓伯源則將林世賢發表演講的臉書直播、直播連接YouTube的畫面截圖座位證據，並強調自己沒有任何貪汙犯行，且針對部分媒體的不實報導，也都有了澄清啟事，認為林世賢的言論已經貶損了他在社會上的評價。

彰化地方法院認為，判決書早已上網公開，卓伯源有沒有被判刑，在查證上應該沒有難度，且林世賢明知道是卓伯源的弟弟遭判刑確定，卻仍以2010年至2015年間的相關報導，指稱卓伯源是歷屆彰化縣長貪汙最嚴重的，與事實並不相符。

法院審酌，林世賢先後擔任彰化縣議員、彰化市市長，深知對公務員來說「貪汙」是非常嚴厲的指控，卻仍在選舉造勢場合中發表這樣的言論，依照誹謗罪將林判刑2月，得易科罰金6萬元；案經上訴台中高分院，法院勘驗各項事證後，不採信林世賢的說詞，審酌他否認犯罪，犯後態度不佳，至今都沒有跟卓伯源達成和解，取得卓的諒解，來彌補卓名譽上所受到的損害，決定改判4月，得易科罰金12萬元，全案確定。