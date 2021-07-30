防疫奏效旅遊回春 睽違2個月山上花園水道博物館再見團客造訪

▲防疫警戒調降至二級，台南山上花園水道博物館憑藉著開館以來的超強人氣，在降級開館第2天的下午便迎來第一團團客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



隨著防疫警戒調降至二級，各地藝文館社活動力慢慢回升，台南山上花園水道博物館憑藉著開館以來的超強人氣，在降級開館第2天的下午便迎來第一團團客，是由山富旅遊各個領隊組成的領隊踩線團，顯示出旅遊業早已鎖定台南熱門景點，蓄勢待發。

受疫情影響，台南山上花園水道博物館自5月19日開始，配合政府防疫政策，全館進入長達63天的休園狀態。7月14日雖重新開園，多人活動仍被禁止，因此入園遊客以散客居多，不過就在疫情警戒調降至二級後，水道博物館降級開園的第2天下午第一團團體客便驚喜現身，原來是來自高雄的山富旅遊領隊團，整團人數約20人，不僅在水道博物館內四處參觀、了解，還因為水道販賣部飲濱室內擁有多項獨有的特色商品而停留許久，大量採購。

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文化局長葉澤山表示，因為水道博物館自開園以來人氣從未減損，加上佔地廣大開闊，光是主要參觀的博物館區就廣達20公頃，且密閉空間少，從去年初疫情開始於各地發酵時就因為場域優勢而成為許多家庭外出景點的首選。如今在疫情降級不解封的狀況下，水道博物館深具文史價值的特色，以及優質寬廣的環境，在旅遊業者考量遊程安排時，就會是很大的優點。

館方表示，館內的環境維護、防疫措施與販賣部新商品開發等等工作，從未因休園而停止，不僅在這段期間內全面整理的園區環境，亦添購許多相關設備以配合防疫，使民眾能更舒適在園區遊玩，除此之外，像是保生大帝益生菌果凍、園區樹材製作的特色紀念品等全新商品，更是能讓人耳目一新。

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