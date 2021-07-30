「強制戴口罩」干涉個人自由？　指考公民與社會有3題考法少見

▲指考經過3天後今天畫下句點，成淵高中考場的考生開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

末代指考今（30日）最後一天，最後一科公民與社會結束，大考中心分析試題特色，用閱讀理解題組測驗考生整合不同學門知識，以圖表考學科概念，並以時事和生活議題入題，如近來讓全民都很有感的「強制戴口罩」和「自費施打疫苗」等，試考生提到，有3題考法少見，問外部效益和機會成本，十分具有挑戰性。

►點我看公民與社會試題

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闈內高中教師評論，難易度與近3年相近，唯經濟主題有些較少見的類型，如第37題，以政府政策選擇來測驗「機會成本」的概念，第28-29題，以個人接受不同年數國民教育的成本效益分析角度，探討私人經濟福祉與外部效益議題，可能會被視為稍難一點的試題。

高中師表示，歷年試題在命題方向上差異不大，此次題目則在部分試題上，試圖讓學生在分析解釋時，能將經濟主題不同單元的相關概念加以運用，如上段所提到的第28-29題。

▲公民與社會題目第一題就問考生，強制戴口罩觀點。（圖／大考中心提供）



跨主題入題，高中師說明，學生需整合不同主題或單元知識，透過文本閱讀，分析脈絡與釐清相關概念，方可選出正確選項。如第9題，從近來政府作為，回應德國請求協調廠商增產晶片、受邀列席WHA，和捐贈口罩給疫情嚴重的國家等，判斷我國的主權地位。第41題，有5個生活情境，包括政府舉辦演唱會、強制戴口罩的防疫措施、路跑時警察協助指揮交揮、自費施打疫苗、抽檢肉品進口商廠房，判斷公法行為。

▲試考生說，28、29題考法少見。（圖／大考中心提供）



試考生認為，難易度適中，對課綱最後一屆的學生來說應不會太難掌握，單選題中，第13題的兩岸關係、第17題的刑法謙抑性、第25題的政策規劃概念相當基礎，與傳統考法差異性不大，考生應該看完題目就能回答。第28、29題的外部效益以及第37題的機會成本的考法較為少見，雖仍在課綱範圍内，但是對於不熟悉變化的考生而言，十分具有挑戰性，因而頗具鑑別力。至於多選題，難易度也適中，且除第48-50為選修以外，皆為一到四冊的内容，都是該章節基本概念，考生可駕輕就熟。

▲末代指考因疫情延期，今天終於考完最後一科公民與社會。（圖／記者湯興漢攝）