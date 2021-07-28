罕見「未提核武」！金正恩演說放緩態度　韓媒：恐與北韓危機有關

▲金正恩27日出席戰勝節紀念活動，致詞演說時罕見未提到核武。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩昨（27）日出席全國老兵大會，雖然在台上發表演說時仍然表示，革命武力已做好應對任何情勢與威脅的準備，不過卻一反過去常態，未再向台下的群眾強調發展自衛核武抑制力，對於兩韓關係或美國也未做其他評論。

北韓將韓戰停戰協定締約紀念日訂為「戰勝節」。根據北韓官媒《朝中社》報導，金正恩27日選擇出席第68周年戰勝節的紀念活動，並在平壤祖國解放戰爭勝利紀念塔前發表第7屆全國老兵大會演說，然而演說時卻對「發展核武能力」隻字未提，在回顧韓戰時的美國，也僅稱美國為「美帝主義強盜般的侵略」。

南韓《韓聯社》分析，隨著南北韓27日協議恢復雙方之間的聯絡頻道，而金正恩此舉似乎有意選擇避免過度偏激的發言，以求減緩對首爾、甚至華府當局的刺激。《紐西斯通訊社》則認為，北韓突然放緩態度、同意恢復與南韓之間的聯絡頻道，恐怕是因為國內經濟、糧食危機加劇，期盼能藉此獲得首爾當局援助。

據悉，金正恩在2020年的老兵大會時曾表示，「靠著我們值得信賴、且具效果的自衛核武抑制力，讓這片土地不再有戰爭」、「我們一刻也不會停止打造最強的國防能力，任誰也無法侵犯。」

另外，北韓為因應全球新冠疫情，已關閉國境長達1年半，並實施強而有力的防疫措施。金正恩也坦言，北韓因長期以來實施封鎖政策，目前國內正面臨前所未有、且堪比戰爭的危機與試煉。

北韓已連續2年召開老兵大會，而金正恩也連續2年出席發表演說。《韓聯社》分析，隨著北韓國內經濟、糧食短缺等問題日益嚴重，加上全球新冠疫情短期內無法結束，平壤當局應是欲透過強調老兵在戰爭時對國家的貢獻，來加強內部團結。

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