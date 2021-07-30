日本開放40歲以上民眾　公費施打AZ疫苗

▲這是日本繼輝瑞BNT疫苗及美國莫德納疫苗後，第3個為避免疫情蔓延緊急進行「臨時接種」的疫苗。（圖／路透）

文／中央社東京30日綜合外電報導

日本政府厚生勞動省今天決定，將開放40歲以上民眾公費施打英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

日本讀賣新聞報導，這是日本繼輝瑞（Pfizer）& BNT疫苗及美國莫德納（Moderna）疫苗後，第3個為避免疫情蔓延緊急進行「臨時接種」的疫苗。

日本政府5月下旬以大幅簡化審查程序的「特例批准」方式，核准莫德納及AZ疫苗製造販售。AZ疫苗可以在攝氏2度到8度間冷藏保存，不像莫德納及輝瑞疫苗需要冷凍庫。

對日本來說，多數AZ疫苗都可在境內生產，在供給方面占有優勢。

不過，年輕族群接種AZ後，極少數病例在歐洲出現血栓情況，讓日本過去一段時間遲遲未在境內使用。

日本腦中風學會等機構後來彙整出治療血栓的指引，讓施打AZ疫苗的安全性提升。日本目前輝瑞及莫德納疫苗都發生供給不足的情況，全國知事會（由日本47個都道府縣知事組成的組織）7月也籲請活用AZ疫苗。

另外，在日本已接種超過400萬次的莫德納疫苗，厚生勞動省也決定調降「臨時接種」施打年齡，從原本的「18歲以上」降為「12歲以上」。

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