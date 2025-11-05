　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時7天！好市多雙11線上購物節再升級　會員激推5大好物全年最低價

▲▼1111,雙11,美式賣場,優惠,早鳥,樂敦,葉黃素,複方軟膠,限時優惠。（圖／擷取自官網）

▲好市多線上購物雙11登場！11/5至11/11限時7天，精選超過300件商品，從家電到零食飲品全面優惠，線上限定折扣讓會員不用出門排隊，也能輕鬆搶好康！（圖／擷取自官網，下同）

消費中心／綜合報導

雙11購物節熱潮再度來襲！美式賣場線上購物11/5～11/11以「限時7天、全站狂降價」氣勢回歸，從日常民生用品、家電小物、零食飲品到保健營養，全面下殺祭出年度最優惠價格。今年活動更強調「線上限定」、「限時現折」機制，讓會員不用人擠人就能搶到夢幻爆品，這波不買簡直對不起自己！

樂敦葉黃素複方軟膠囊／現折200元、折後789元

▲▼1111,雙11,美式賣場,優惠,早鳥,樂敦,葉黃素,複方軟膠,限時優惠。（圖／擷取自官網）

每年一上架就被秒殺的「樂敦葉黃素複方軟膠囊」今年強勢回歸！這款由日本樂敦製藥研發、長年霸榜的保健明星，採用高吸收率游離型葉黃素，搭配玉米黃素與魚油等黃金5合1複方，主打每天只要一顆，就能幫助維持晶亮。上市至今已累積上千則會員好評回饋，表示「吃第一次就很有感」、「乾澀、酸澀狀況改善」、「已經回購好幾次」等。
這次好市多雙11線上購物，每盒現折200元，每位會員限購4組，讓不少會員早就放入購物車等開搶，深怕和去年一樣開賣三天就缺貨！

舒潔三層抽取式衛生紙100抽Ｘ64入／現折232元、折後927元

▲▼1111,雙11,美式賣場,優惠,早鳥,樂敦,葉黃素,複方軟膠,限時優惠。（圖／擷取自官網）

「舒潔三層抽取式衛生紙」再度掀起囤貨熱潮！一組64入現折232元，折後一包不到15元。這款衛生紙主打「厚韌升級、柔軟爆蓬」，採用獨創3D雲朵壓紋設計，觸感蓬鬆細緻，紙質柔軟卻不易破，更添加乳木果油複方精華，帶來溫和舒適的使用感受，適合家庭日常使用。

戴森 手提無線吸塵器 Cyclone V11 Fluffy Extra／現折1600元、折後11,499元

▲▼ 樂敦 。（圖／業者）

清潔神器再升級！Dyson Cyclone V11 Fluffy Extra以強勁吸力搭配智慧變速科技，可依地面材質自動調整吸力，從木地板到地毯都能一次搞定。 長效鋰電池續航力強、手持輕巧不卡手，深受家庭與毛孩族群喜愛。網友盛讚：「清潔力超越想像，讓掃除變成享受」。

日本傳六什錦豆365公克Ｘ8入／現折260元、折後1,389元

▲▼1111,雙11,美式賣場,優惠,早鳥,樂敦,葉黃素,複方軟膠,限時優惠。（圖／擷取自官網）

「日本傳六什錦豆」每組現折260元，這款來自日本的什錦豆點心，以鹹香酥脆聞名，每包都有多種口味組合，像是原味米菓、蟹蝦餅、鹹花生豆等，層次豐富、越吃越涮嘴。小包裝分裝設計，無論是上班解饞、下課充飢，追劇或泡茶聊天都超方便。

西雅圖 即品拿鐵 21公克 X 100入／現折140元、折後559元

▲▼ 樂敦 。（圖／業者）

咖啡控不能錯過的年度熱銷榜單！「西雅圖即品拿鐵」選用中烘焙阿拉比卡豆，濃郁奶香搭配滑順口感，一沖即飲香氣滿溢。 無論是早晨提神、下午小憩或辦公時刻，都能輕鬆享受現煮般的香醇風味。網友好評：「一包就能喚醒好心情！」、「香氣超療癒，喝完瞬間醒腦」，是許多上班族辦公室的必囤好物。

搭配聯名卡＆黑鑽會員，回饋更升級！

11/5～11/11活動期間，使用美式賣場聯名卡線上消費，還可享3%回饋無上限，大人的選擇就是「優惠與回饋，我全都要」！
今年，黑鑽會員還可於11/10提前享受早鳥優惠，當日只要輸入指定折扣碼，即可享「滿11,000折1,100」的限時優惠。隔日雙11，黑鑽會員還是可以和全體會員再享一次同額優惠，等於可省下2,200元，讓網友盛讚，「這才是雙11最值得等的檔期！」

COSTCO雙11精選優惠商品：https://www.costco.com.tw/c/hot-buys

