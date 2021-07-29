《外交家》雜誌批北市防疫　柯文哲回擊「奇怪」：亂寫一通

記者袁茵／台北報導

《遠見雜誌》29日公布今年3、4月在三級警戒前的各縣市長施政滿意度民調，台北市長柯文哲位居六都首長最後一名，而國際英文雜誌《外交家》（The Diplomat）也於同天酸柯文哲防疫。對此，台北市長柯文哲表示，有時候讀一讀會發現，裡面亂寫一通。

談到《外交家》的分析，柯文哲說，要去查查看，隨便拿一本外國雜誌來問回應，有時候真的讀一讀，結果報導裡面亂寫一通。

柯文哲說，這次台灣疫情爆發，並非Delta變異株，而是英國變種病毒，且寫疫苗登記系統不完善，「這更奇怪！他講什麼我都聽不懂」，所以有時候很多東西看一看、該改就改，重點是盯緊客觀數據、求取進步。

另外，對於《遠見雜誌》29日公布的縣市長施政滿意度調查，柯文哲表示，民調都是當作參考數字，不過有時候民調出來很難回答，像是《遠見雜誌》有分項目，在教育項目部分，北市是全台所有縣市倒數第二，而北市也有很多倒數第一的，例如道路交通、公共安全、觀光休閒，奇怪的是「經濟就業」也是倒數第一。

柯文哲認為，每個民調看一看到底是哪些項目、評分標準為何，秉持可以改進就盡量改進，但如果只看客觀數據，其實北市在過去這幾年進步很大，例如城市評比，他上任時北市是全球排名60，今年是33名，「要往前進，沒那麼容易！」如果只看客觀數據的話，台北市進步很多，但主觀東西也會去反省，奇怪的就是，客觀數字往前進步這麼多，為什麼主觀數據還差這麼大，得回去研究。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）