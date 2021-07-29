快訊／北市+5「士林長照群聚佔4人」　另一個是HIV案例

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布新增16例本土確診，個案分布以新北市7例為最多，其次為台北市5例、高雄市2例、桃園市及嘉義市各1例；另無新增死亡案例。對此，台北市長柯文哲下午進一步指出個案分布，為士林區3例、松山及北投區各1例。柯文哲也表示，這5例非不明感染源，其中4例為同一長照機構群聚事件，另外一個是HIV案例。

北市衛生局則指出，該1例個案因曾接觸確診友人，在居家隔離期間，由健康服務中心每日關懷並安排採檢確診。年齡分布方面則是4例男性、1例女性，年齡介於30多歲至60多歲。

衛生局也表示，國內7月27日至8月9日調降疫情警戒標準為第二級，各項活動及公共場所管制已逐步鬆綁，為有效控制疫情，請民眾仍應配合各項公共場所防疫措施及維持個人衛生習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，避免與不特定對象群聚用餐，才能降低疾病傳播風險，防止疫情擴散仍需全民一起努力。

另外，根據北市府依照發病日統計的最新數據，北市7月25日至今共6人確診，分布為松山區0例；信義區0例；大安區0例；中山區0例；中正區1例；大同區0例；萬華區2例；文山區1例；南港區1例；內湖區0例；士林區1例；北投區0例。

而北市7月18日至24日共43人確診，分布為松山區0例；信義區2例；大安區9例；中山區0例；中正區2例；大同區1例；萬華區12例；文山區3例；南港區0例；內湖區6例；士林區7例；北投區1例。

由於這項數據為台北市採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。

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