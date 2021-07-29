好心肝翻版？議員爆：板橋中英醫院也「免預約打疫苗」

▲板橋中英醫院打疫苗排隊人潮。（圖／何博文辦公室提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

新北市立聯合醫院三重院區昨爆出有里長廣播通知民眾，不用預約就可施打疫苗，新北市長侯友宜強調「施打對象符合中央規範」，民進黨新北市議員何博文29日質詢時爆料，板橋中英醫院也發生同樣狀況，怒轟根本好心肝翻版，要求政風處調查。

何博文指出，這兩天三重聯合醫院、板橋中英醫院都發生免預約就能打疫苗的狀況，還透過里長廣播要大家趕快施打，他質疑，侯友宜這兩天才在講疫苗量不夠，8月1到4日要暫停施打，怎麼開始「疫苗大放送」？

何博文再爆，市民接到里長通知，稱在指定時間內去打都沒有問題，而且是打莫德納，向市府官員求證，對方竟稱「如果議員要的話，十幾劑我也可以配發給你」，他痛批，市府無視公平性，把打疫苗當作做人情，簡直是好心肝事件翻版，更進一步質疑，這些打疫苗的民眾根本沒有先造冊，要求政風處調查。

侯友宜表示，50歲以上不會用電腦預約的民眾，可透過行政系統進行造冊，「一切照中央規定來」，也都要造冊施打，會請衛生局去了解。政風處處長王文信則表示，會去了解。

對此，中英醫院回應，「5/26起配合新北衛生局施打疫苗， 皆按照中央疫情指揮中心和新北衛生局規定造冊，預約登記施打。今日為醫院體系內員工施打第二劑，同時也透過里長造冊名單中，協助長期到院看診的50歲以上病患施打，本院會秉持醫療初衷，以嚴謹的態度，繼續配合中央與地方的疫苗政策。」

針對三重聯醫發生「免預約打疫苗」事件，新北衛生局29日上午說明，這批50到64歲民眾是符合中央公告施打資格，因為不會使用電腦及中央預約系統，沒辦法接種疫苗，因此新北市提供里長造冊施打服務，在程序上或許不夠完善，但資格沒問題，這些疫苗也都是原本預計安排要給這個年齡層民眾施打的疫苗，不會排擠到其它族群的民眾。