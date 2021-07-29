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林昀儒大戰球王！一日球迷看哭「桌球世代傳承」：完美接棒莊智淵

▲林昀儒對戰中國球王，微博網友直呼「看到心絞痛」。（圖／路透）

▲林昀儒對戰中國球王樊振東。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

19歲桌球天才林昀儒稍早對戰中國球王樊振東，苦戰7局最終以3比4落敗，未能闖進金牌戰，不過比賽過程超刺激，精湛的球技配上超齡的冷靜，獲得全國人大讚，有網友表示，40歲台灣桌球教父莊智淵，在本屆奧運上演一個人的武林，惜最終落敗止步16強，而林昀儒則在此時接棒，根本是最完美的世代傳承！

有網友在PTT發文，莊智淵27日對戰年紀小10歲的埃及選手，可惜已年事已高，在比賽中可以看出已經逐漸力不從心，最終雖以3比4落敗，但孤軍奮戰，拚搏到最後一刻的模樣令人動容，雖然沒有順利晉級，但已贏得全國人的掌聲及尊敬。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO期待林昀儒創下另一個傳奇。（圖／翻攝自PTT）

原PO接著說，而小小年紀的林昀儒，首次參加奧運就挺進4強，追平台灣桌球男單在奧運的最好成績，也就是莊智淵的紀錄，準決賽對上球王樊振東，從頭到尾態度淡然鎮定，即使一度落後、面臨淘汰邊緣仍面不改色，一路纏鬥到第7局，最終才在決勝局敗下陣來，但仍有機會奪得銅牌，替中華隊寫下新紀錄。

原PO表示，莊智淵一路從小莊打到變老莊，為我國桌球拿下無數榮耀，但未來可能難在創下高峰，「而小林在這個時候用他的表現告訴我們，他已經準備好接下老莊的棒子，創造另一個傳奇，這屆奧運，是不是台灣桌球最完美的世代傳承？」

▲▼莊智淵。（圖／路透）

▲莊智淵。（圖／路透）

貼文一出，網友們紛紛看好林昀儒的未來發展，「真的，才19歲前途無量」、「他的潛力甚至比莊智淵高」、「小林根本童顏冷面殺手」、「小林拿下銅牌就會是本屆桌球男單完美ending，幫老莊完成退休前最後任務」。不過，內行人則指出「早就接了」，「他已經接2~3年了」、「看世界排名，也知道已經強一段時間了」。

此外，不少網友都期盼，台灣有更多的小林，「想到這一支要頂二十年就難過」、「比較在意下個世代不只有小林，還需要更多」、「要整體環境起來，不然靠一個天才沒什麼用」、「只有一個小林呀，中國有一整隊」。

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