蘇貞昌讚林昀儒、王子維展現不屈韌性　帶給世界一場場精彩對戰

▲王子維、林昀儒。（合併圖／達志影像／美聯社、路透）

記者蘇晏男／台北報導

我國19歲桌球小將林昀儒29日在東奧桌球男單準決賽上對戰「世界球王」中國選手樊振東，儘管3：4落敗，但一路纏鬥對手到第7局才敗陣，贏得眾人掌聲；而羽球選手王子維在男單16強對里約奧運銅牌、前丹麥球王安賽龍(Viktor Axelsen)，雖可惜0：2吞敗，但場上多次打到撲地接球，拼命表現備受肯定。對此，行政院長蘇貞昌在臉書表示，感謝林昀儒、王子維帶給全世界一場場精彩的對戰、展現不屈的韌性。

蘇貞昌說，「小林同學」冷靜的每一拍出擊，給了排名世界第一的對手極大的壓力，從落後、追平，再落後、再追平，一路纏鬥到第七局。讓盯著轉播的全國同胞，隨著他的每一球而驚呼、振奮、惋惜，也讓我們無比折服和敬佩。

而同樣初次進入奧運殿堂的王子維，下午則是在羽球十六強賽中不敵來自丹麥的前球王安賽龍，但直到最後，王子維沒放棄任何一球，他的拚勁使人感動。

蘇貞昌表示，相信這次賽事的經驗，會成為兩位球員生涯最重要的資產。

另外，蘇貞昌也呼籲，明晚上七時，林昀儒將在銅牌賽對上前球王奧洽洛夫，讓我們繼續為代表隊選手集氣，希望所有選手都能展現實力，為自己、也為台灣爭取榮耀。