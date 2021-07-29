和滑板金牌撞名！足球選手粉絲暴增千人　他急澄清：我什麼都沒做

▲東奧滑板金牌堀米雄斗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本22歲選手堀米雄斗（Yuto Horigome）奪下奧運首面滑板金牌，高超滑板技巧加上帥氣外型讓他瞬間爆紅，社群媒體的追蹤數也不斷增加。不過，名字只和他差一個字的足球選手「堀米悠斗」卻被粉絲誤認，一夕間多了數千人追蹤，讓他不禁發文澄清，「我從沒玩過滑板啦！」

目前效力於新潟天鵝足球隊的堀米悠斗，名字和堀米雄斗只差一個字，但兩人名字的讀音卻一模一樣，讓許多網友在堀米雄斗奪金後，紛紛跑去追蹤堀米悠斗，讓他的粉絲數瞬間暴增幾千人。他一開始摸不著頭緒地發文表示，「我什麼事都沒做，為何粉絲數突然暴增？」

粉絲拼命在堀米悠斗的推特帳號恭喜他獲得金牌，讓他只好發文澄清，「我從沒玩過滑板啦」、「我真的什麼事情都沒做，我是足球選手！」最後他也直接轉貼了堀米雄斗的推特貼文，告訴大家「這裡這裡」才是正確的。

堀米雄斗在12歲時就決定踏上職業滑板選手之路，隨後他也前往美國發展，並在滑板界全球規模最大的街頭滑板聯盟（Street LeagueSkateboarding）表現活躍，也曾在世界極限運動會（XGames）奪冠。出身東京的堀米在賽前曾表示，「能在自家出賽是一生只有一次的機會，我會用最好的表現，以奪得金牌作為目標。」

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