年僅13歲奪金！西矢椛成日本「最年輕奧運金牌」　銀牌得主成另一亮點

▲ 日本西矢椛奪下東京奧運女子滑板街式金牌。

實習記者高琳景／綜合報導

東京奧運女子滑板於今（26）日進行賽事，由年僅13歲的日本選手西矢椛奪下金牌，成為日本史上最年輕的奪金選手；而銀牌則由同為13歲的巴西選手里爾（Rayssa Leal）奪下。

日本隊於昨（25）日由22歲選手堀米雄在男子街式賽中摘金，今天13歲的西矢椛以15.26分奪金、16歲的中山楓奈則以14.49奪銅，讓日本隊在滑板項目中已包辦2金1銅的佳績。

日本最年輕奪金紀錄是出現在1992年巴塞隆納奧運，由岩崎恭子以14歲6天的年紀拿到女子200公尺蛙式金牌，29年後被西矢椛超越。

場上另一大亮點則是，同為13歲的巴西選手里爾（Rayssa Leal），以14.64的成績奪得銀牌。因外表陽光可愛，吸引不少觀眾為她加油打氣，在IG上不更有超過219萬名粉絲追蹤。

據了解，滑板是首次列入奧運比賽項目，如今滑板比賽照曝光後，吸引不少觀眾在推特熱烈討論。