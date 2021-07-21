本土語言正在流失！國家語言發展會議啟動　8場線上開放民眾參與

▲搶救本土語言，文化部邀請客委會、原民會及教育部共同主辦「2021國家語言發展會議」。（圖／文化部提供）



記者林育綾／台北報導

「國家語言發展法」在2019年成立，文化部長李永得表示，儘管過去做了很多努力，但不可否認本土各族群的語言，仍面臨嚴峻的流失狀況。如今將串連各部會首度舉行「國家語言發展會議」，7/31起共8場線上論壇，討論4大議題，今（21）日起開放民間團體、民眾報名參與。

文化部表示，「國家語言發展法」的立法精神在於確保面臨傳承危機的國家語言得以保存、復振及平等發展。而這次「國家語言發展會議」，將以「邁向國家語言新時代」為主軸，討論「國家語言尊榮感」、「國家語言生活化」、「國家語言學習力」及「國家語言應用力」4大議題，邀請方耀乾、呂東熹、陳秀琪、張維安、林修澈、陳張培倫、陳高志、張榮興、鄭清鴻、廖元甫等各國家語言的學者專家擔任諮詢委員，提供專業諮詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化部長李永得表示，語言是族群文化、情感及記憶傳承的主要載體，語言權也是文化公民權的重要體現，雖然過去做了很多努力，現在更有國家法律確保語言的傳承及保存，「但是不可否認，各族群的語言在社會發展趨勢下，仍面臨嚴峻的流失狀況」。期盼透過此次國家語言發展會議的討論、共同參與，持續為國家語言的保存、復振及傳承努力，並且為臺灣建構彼此尊重欣賞、相互包容的多元語言永續發展環境。



教育部常務次長林騰蛟提到，在「國家語言發展法」施行後，教育部加強了國家語言的師資培育、部定課程的規劃施行、豐厚學習資源，以及營造友善的使用環境。而客委會主委楊長鎮也呼應，學生是在校園同儕成長的社會化過程中，建立語言的情感、語感，本土語言如果成為學校裡的學習語言、教學語言，將是本土語言真正獲得發展的關鍵。



原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod則說，2016年8月1日，總統蔡英文代表政府向原住民族道歉，一年內立法通過了「原住民族語言發展法」，宣示了原住民族語言是國家的語言，各條文中，也完整規範了原住民族語言的學習、推廣及發展。

▲首場線上論壇將於7月31日（六）舉行，透過全民參與討論4大議題。（圖／文化部提供）



首場線上論壇將於7月31日（六）舉行，透過全民參與討論4大議題，廣徵民意，凝聚共識，提出國家語言未來具體可行的政策方向。此外，文化部為提升語言意識、推動語言生活化使用，會議期間將辦理15場推廣活動，透過文化藝術活動，讓民眾瞭解語言平權觀念，及語言復振的重要，鼓勵國人於生活中使用自己的語言，讓每個人能以使用自己的語言為榮。



文化部同時宣布，今21日正式啟用「國家語言發展會議」官網，民眾可透過網站報名及線上直播方式參加論壇，第一場論壇自即日起開放報名，民眾只要於線上報名時提出使用語言的需求，大會將於論壇提供翻譯聽打服務；而15場推廣活動則以線上方式觀看，包含講座、互動教學、親子共讀與Podcast等內容，透過沉浸式的語言學習互動環境，了解並學習不同語言的特色。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來