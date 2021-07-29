麟洋配闖四強！輸球日本選手「離場前1手勢」網飆淚：台日氣氛太友好❤

▲麟洋配男雙挺進4強！最終贏球跪地瞬間。（圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

羽球最強男雙李洋／王齊麟小組8強賽，硬碰世界第4的日本組合渡邊勇大／遠藤大由，最終麟洋配直落二擊敗對手，闖4強，創我國奧運羽球史上的最佳成績。對此，就有許多緊盯賽事的網友紛紛表示整場「緊張到想吐」，更有網友目睹日本隊選手渡邊勇大最後離場前，向台灣選手比讚手勢致意，直呼「台日之間的氣氛實在太好了」、「超有風度」。

世界第3的麟洋配（李洋／王齊麟）今（29日）決戰日本組合，首局一開始日本連拿2分，王齊麟回球過長，李洋補拍殺球，雙方4比4，麟洋殺向中路9：6反超比數，多拍來回後日本回擊過長，麟洋11：8領先，日本追上但挑戰失敗，麟洋挑後場精準落在界內17：15，日本掛網，麟洋精準回擊21：16搶下首局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2局李洋連續殺球追至2比2，多拍來回後王齊麟扣殺反超，雙方緊咬比數，遠藤大由連續失誤，麟洋11：8，王齊麟判斷失誤被對手追上，不過麟洋不斷殺向遠藤大由13：10，多拍之後日本出界，麟洋失誤連丟3分，麟洋被追至18平手後扛著壓力，加上對手失誤，麟洋配最終21：19取勝，成功晉級4強，創我國奧運羽球史上的最佳成績。

對此，就有許多緊盯賽事的網友在批踢踢上紛紛直呼，「王齊麟最後那球有夠殺」、「最後一球 超帥恭喜」、「預賽幹掉第一種子就是猛」、「最後那記殺球比子彈還快！」、「日本隊也很有風度，還比讚」、「神啊！最後那球殺的帥」、「緊張到想吐！」

▲日本選手渡邊勇大離場前比出大拇指，向我國選手致敬。（圖／路透社）

也有許多網友看見日本隊選手渡邊勇大，輸球離場前對我國選手比出「大拇指」致敬的舉動感動不已，狂讚「日本也超有風度！」、「日本輸的很有風度，讚讚！」、「日本超有風度的拉，台日友好」、「渡邊好讚，日本哥哥真的很有風度！」、「台日之間的氣氛實在太好了」、「渡邊今天連輸兩個比賽，還是很有風度」。

就連醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」都發文表示，「對手實力堅強，但落敗給台灣選手後，對台灣選手高舉拇指致敬，台灣選手也回以雙手禮，雙方都展現了超棒的風度與運動家精神！謝謝你們給了大家精彩的一場比賽。」