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衛福部：疫苗涵蓋率已達3成　61.8萬人登記打高端疫苗

記者呂晏慈／台北報導

本土新冠肺炎疫情趨緩，衛生福利部29日在行政院會進行「COVID-19疫情現況及應處作為專案報告」報告表示，我國疫苗涵蓋率已達30.64%，目前COVID-19公費疫苗預約平臺已再次開放意願登記，並加入國產疫苗選項，共有61.8萬人選擇登記施打高端疫苗，提供民眾更多樣化的選擇，保障全民福祉。

根據衛福部資料，自7月27日重啟疫苗意願登記平台後，截至7月28日22點，累積登記人數共909.7萬人，這次新增高端疫苗的選項，已有61.8萬人選擇登記施打高端疫苗。衛福部表示，目前將優先處理7月19日中午前已經進行意願登記者，之後會再接續處理。

衛福部表示，7月27日至7月29日間開放1983年以前出生的民眾，目前第三輪共發布133.5萬筆簡訊，截至28日22點為止，已預約率達74.26％。

衛福部指出，目前我國疫苗接種人口涵蓋率達30.64％，在疫苗施打執行率方面，已配撥821萬7270劑，並已使用699萬4746劑，施打率約85.1%，至8月6日前第三批莫德納疫苗剩餘約3.5萬劑，各縣市均已安排可再屆效前用完。

衛福部補充，本周國際疫情呈上升趨勢，加上日本東京奧運揭幕、部分國家宗教節慶活動及各國暑期長假將伴隨大量人流移動，恐致全球疫情加速升溫，我國將持續執行「邊境嚴管」措施，以維護國內社區安全。

此外，衛福部稱，近期我國疫情穩定且已有多日未出現死亡病例，而新增個案仍較為集中在北部地區，且仍有零星個案之感染源待釐清，須密切監測調降疫情警戒與放寬管制措施的後續效應，以掌握疫情發展並即時因應。各部會應加速完成各級疫情警戒之相應管制規定的通盤檢討，並完善各項指引與配套措施，以提前部署各項防疫作業，確保國人健康免受疫情威脅。 

▲▼行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）

▲▼衛福部疫情現況報告。（圖／衛福部提供）

▲衛福部疫情現況報告。（圖／衛福部提供，下圖同）

▲▼衛福部疫情現況報告。（圖／衛福部提供）

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