行政院審核明年預算2兆2521億元　社福最多、國防3726億排第二

▲行政院發言人羅秉成。（資料照／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌27日召開111年度計畫及預算審核會議，行政院發言人羅秉成會後說明，預計8月下旬提報院會通過，目前歲出新台幣約2兆2521億元，其中以社福預算5947億元最多，較去（110）年成長6.4%，其次為國防經費3726億，較去年成長3%，另也編列少子女化對策經費801億元，較去年成長50.1%。

羅秉成表示，籌編中央政府總預算案是依照行政院施政方針、籌編原則及既定時程逐步辦理，因所通過111年度總預算案初步審核結果，其中少數計畫本院尚在審議，故各項數字仍有增減之可能，尚未完全定案，行政院將在8月下旬提報院會通過後，召開記者會對外充分說明相關事宜。

羅秉成轉述，蘇貞昌會中裁示，111年度整體歲入成長幅度高於歲出，歲入歲出差短130億，較上年度減少695億，減幅達到84.3%，顯示政院在推動國家發展的同時，仍能嚴守財政紀律，請各部會後續辦理整編作業時，應優先納編政院相關重要政策，如有近期通過的重大計畫，仍應於現有額度內優先檢討容納。

行政院指出，目前預算籌編概況為，歲出新臺幣2兆2521億元，較110年度歲出預算數2兆1359億元增加1162億元，成長5.4%；歲入2兆 2391億元，較110年度歲入預算數2兆534億元增加1857億元，成長9%。

根據行政院的預算籌編，總預算案歲入歲出差短130億元，加計債務還本數960億元，這占稅課收入5.1%，融資需求1090億元，規劃移用以前年度歲計賸餘500億元及舉債590億元支應。

其中，各項支出中以社福預算5947億元最多，較去年成長6.4%；其次為國防經費3726億，較去年成長3%；再者為教育經費3124億元，較去年成長5.6%；公共建設計畫1466億元，較去年成長18.6%。

在各項預算項目中，成長比例最高者為少子女化對策經費801億元，較去年增加267億，成長50.1%，主要增列0到5歲育兒津貼、安心懷孕友善生養經費，以及0-6歲托育及就學補助。

行政院表示，在遵守財政紀律之前提下，歲入歲出併同考量維持適度成長，此外，歲出配合施政重點主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、少子女化對策計畫及強化國防等，另外也須遵守，111年度總預算加特別預算債務舉借不超過歲出總額之15％，累計債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數不超過40.6％。