疫調輔助平台7月26日上線　地方政府可以跨區調閱

記者呂晏慈／台北報導

本土新冠肺炎疫情趨緩，衛福部29日在行政院會進行「COVID-19疫情現況及應處作為專案報告」表示，7月26日已經啟用「疫調輔助平台」，包括確診軌跡、熱區地圖、實聯制查詢等功能，地方政府可以跨區調閱，一線人員也可以用電話或場所代碼查詢疫調資訊。

衛福部表示，為持續穩定控制疫情，「精準疫調」、「醫療照護」及「疫苗接種」已成為目前防疫首重的3要項，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心為強化地方公衛量能，已於7月26日啟用「疫調輔助平台」，透過跨區資料整合及圖像、動態化分析，有效減少地方疫調人力負擔、提升防疫效率。

衛福部說明，該平台包括確診軌跡、熱區地圖、實聯制查詢等功能，確診軌跡以圖形化、動態方式提供查詢確診者的活動軌跡，地方政府可以跨區調閱；熱區地圖提供可能的群聚足跡分佈、潛在感染源及確診者足跡分析，以觀察熱區；實聯制查詢則整合簡訊實聯制資料，提供一線人員以電話或場所代碼查詢疫調資訊。

衛福部表示，衛福部將持續協助地方政府進行醫療資源調度，以加強病患收治轉送及醫療照護量能之整備，此外，在我國疫苗逐續到貨且接種作業持續順利進行下，國人的疫苗涵蓋率已達30%；目前COVID-19公費疫苗預約平臺已再次開放意願登記，並加入國產疫苗選項，提供民眾更多樣化的選擇，保障全民福祉。

根據衛福部報告資料，疫調輔助平台已經在7月26日上線，適用對象嚴格限制各地方政府有權進行疫調的人員使用，在個資保護方面，則詳實記載帳號使用人員、使用時間及內容，日後並將開放使用紀錄查詢，且簡訊實聯制僅能調閱28日內的資料。

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）

▲衛福部疫情現況報告。（圖／衛福部提供）