「樊振東以暴制暴」衝熱搜第2　央視：林昀儒給我們留下深刻印象

記者魏有德／綜合報導

東奧桌球賽場今（29）日下午舉行四強戰，由中華小將林昀儒對戰世界排名第一的大陸名將樊振東，雙方激戰的緊張程度也牽動兩岸民眾關注。大陸微博關鍵字「樊振東以暴制暴」在第一局進行到一半便衝上熱搜第二名，關注度高達8千萬人次。網友也在微博上發文，「救命」；「心臟要停了」。

▲東奧桌球4強戰進行時，樊振東以暴制暴的話題登上熱搜榜第2名。（圖／翻攝微博）

▲中華小將林昀儒與世界球王樊振東演繹出一場巔峰對戰。（圖／路透）

這場比賽由於是大陸世界球王樊振東出賽，負責轉播的《央視》由1套直播，可見大陸官方及民間的重視程度。雖然中華小將林昀儒苦戰7局落敗，但他的出色表現，讓央視的主播頻頻稱讚，比賽結束後，央視主播也提到，「林昀儒的超高水準發揮，給我們留下深刻印象，未來十年依舊會是國乒的主要對手。」

此外，比賽進行時，雙方比分的互有領先也牽動著民眾的情緒，大陸賽評表示，「樊振東的打法是以暴制暴。」而這句話也因此登上微博熱搜榜。從微博上網友的反應可以發現，不少人在比賽過程中留言都提到，「「救命」；「心臟要停了」；「看不下去了，直接看結果好了」；「太難了、太難了」。

也有不少大陸網友為雙方的精彩對戰點讚，「對岸的小哥實力不容小覷啊」；「小林超水平發揮，反手拍絕了，樊振東加油」；「林昀儒好強，恭喜小胖（樊振東），太激烈了」。