史詩級7局對決！陸網友窒息見證「林昀儒超牛神技」：看到心臟突突的

記者邱晟軒／綜合報導

台灣桌球好手林昀儒今（29日）在東京奧運桌球男單準決賽以3比4不敵「中國球王」樊振東，未能闖進金牌戰。不過，堪稱史詩級的比賽戰況，也讓對岸的微博網友紛紛盛讚林昀儒，「台灣這個小伙實力也不可小覷！​」、「台灣這個小將應該會成為國乒很棘手的對手。」

▲林昀儒對戰中國球王，微博網友直呼「看到心絞痛」。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

19歲桌球小將林昀儒29日在男單4強，遭遇世界球王、中國選手樊振東，他在首局掌握優勢，以11比6先馳得點。但第2局樊振東馬上回穩，頻頻用強勢正手拍壓迫小林失誤，但林昀儒仍沉著回應將比數追成8比9，迫使樊振東喊出暫停，最終此局林昀儒仍以9比11落敗。可惜在苦戰7局後，林昀儒以3比4落敗。

▲林昀儒對戰中國球王，微博網友直呼「看到心絞痛」。（圖／路透）

對於這場比賽，在微博討論度直衝熱搜第一名。中國網民看得也是心驚膽顫，直呼「這場比賽的真的太焦灼太精彩了！ ！ ！由衷地佩服運動員們的心理素質」、「看的心臟病要犯了」、「最後兩局心都提著」、「簡直要吐了！」、「看到心絞痛」、「臥槽！看出心臟病 我急需救心丸！心臟突突突的！」

▲林昀儒對戰中國球王，微博網友直呼「嚇出一身冷汗」。（圖／路透）

不過，值得一提的是，中國網友對於台灣選手林昀儒的精湛表現更是紛紛稱讚，「太猛了這台灣小將」、「台北小將是真的很厲害，在接發球上打了小胖好多次，以後這個小將應該會成為國乒很棘手的對手！」、「台灣同胞真的打得挺不錯的」、「台灣這個小伙實力也不可小覷！​」、「台灣小哥打的也著實不錯​​」、「太猛了這台灣小將，小林也加油爭取銅牌加油啊！」、「台灣選手實力真的很強，希望下次能在全運會看到你的精彩表現！」、「台灣小將每次機會都能抓住，超牛！」

▼19歲林昀儒強勢進四強，挑戰中國球王。（圖／路透）