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林昀儒決戰中國球王！網見他「金牌拿到手軟」戰績超抖：1關鍵決定勝負

▲19歲林昀儒強勢進四強，明將挑戰中國球王。（圖／路透）

▲19歲林昀儒（右）強勢進四強，明將挑戰中國球王樊振東（左）。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

19歲「桌球小將」林昀儒今（28日）對決斯洛維尼亞的喬吉奇（Darko Jorgic），最終以4比0成績闖進四強，追平台灣桌球男單在奧運的最好成績，明（29日）將對戰中國球王樊振東。消息曝光後，就有網友直發抖表示，「林昀儒難贏，樊振東馬龍征戰國際賽不知道多少次，金牌拿到手軟！」不過，也有網友分析仍有機會取勝，關鍵在於失誤率。

林昀儒對決斯洛維尼亞的喬吉奇(Darko Jorgic)，林昀儒發揮出色，最終以4比0（11比4、11比7、11比4、11比6）取勝，晉級4強，追平台灣桌球男單在奧運的最好成績，明日將對戰超強對手，世界排名第一的中國樊振東。

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對此，就有網友在Dcard直發抖表示，「林昀儒明天難贏，樊振東馬龍征戰國際賽不知道多少次，金牌拿到手軟，心理素質一定很高！」

▲▼林昀儒。（圖／路透）

▲林昀儒輕鬆直落四，擊敗斯洛維尼亞的喬吉奇。（圖／路透）

不過，也有網友以「我覺得小林有機會打贏中國」為題分析指出，「原因很簡單，中國有奪金壓力，小林比較沒有壓力，而且中國混雙已經輸，中國選手奪金壓力更大，小林國際賽打敗過中國，因此中國也很怕，在壓力大的時候容易發生失誤，例如中國混雙第7局0：8，所以失誤率決定勝負，小林只要降低失誤絕對有機會贏！」

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛回應，「不用想太遠，一場一場打！有在看桌球就知道中國桌球真的超強，不要用一日迷的心態給選手壓力」、「個人分析，先拿到四勝的能夠晉級金牌戰，先拿四敗的應該也能爭銅牌」、「有機會贏啦！雖然都是敗多勝少，但這次中國壓力真的很大！」、「小林2年前其實就跟樊打過了（結果4-1小林勝），希望他能如期發揮！」、「不管結果如何，小林已經很棒了」。

▼中國球王樊振東。（圖／路透）

▲19歲林昀儒強勢進四強，明將挑戰中國球王。（圖／路透）

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